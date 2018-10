Batshuayi scoort maar kan niet winnen in Champions League, geplaagd Bayern pakt wél deugddoende zege

Michy Batshuayi heeft zijn eerste Champions League-doelpunt van het seizoen gemaakt: in Groep H bracht hij op de derde speeldag zijn ploeg Valencia op voorsprong tegen Young Boys Bern maar winnen lukte niet. In de andere wedstrijd die vandaag al om 18u55 begon kon een geplaagd Bayern München in Groep E wél nog eens winnen.

Batshuayi opende na 25 minuten de score: als een echte sluipschutter werd hij randje buitenspel de zestien ingestuurd, waarna hij de bal mooi meenam en lang genoeg wachtte om de gretige doelman Marco Wölfli te kunnen passeren om zo simpel de bal in het lege doel te leggen. Het is zijn tweede doelpunt voor Valencia, in de competitie scoorde hij al tegen Celta de Vigo (1-1).

Foto: AFP

0-1 was meteen de ruststand. In de tweede helft maakte Guillaume Hoarau gelijk vanop de penaltystip, na een fout van Daniel Parejo: 1-1. Sékou Sanogo trof voor de thuisploeg in het slot nog de paal.

Later vandaag wordt in diezelfde groep de absolute topper gespeeld met Manchester United-Juventus. De Italianen staan na twee speeldagen op kop met 6 op 6, United volgt met 4 op 6. Valencia heeft nu twee punten, de Young Boys pakten hun eerste punt.

Bayern München wint

Foto: AFP

In Groep E blijft Bayern München op kop na winst tegen AEK Athene. In Griekenland werd het 0-2 na doelpunten van Javi Martínez en Robert Lewandowski in de tweede helft. Een deugddoende zege voor de Rekordmeister want in de Bundesliga werd zaterdag wel nog gewonnen in Wolfsburg maar daarvoor pakte Bayern amper 1 op 9 tegen Mönchengladbach, Hertha Berlijn en Augsburg...

In de tussenstand in groep E blijft Bayern leider met 7 op 9. Dat is drie punten meer dan Ajax, dat in het andere duel van de groep vanavond Benfica nog ontvangt in de Johan Cruijff ArenA. AEK Athene sprokkelde nog geen enkel punt.