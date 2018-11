Dertien jaar frustratie in één klap weggespeeld: wervelend Club Brugge wint met zware cijfers van Monaco

Club Brugge heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om Europees voetbal na de winter. Blauw-zwart walste in een dol eerste halfuur over een zwak Monaco en won overtuigend met 0-4. Hans Vanaken en Wesley Moraes zorgden voor de veilige 0-3 ruststand, in het slot van de partij tekende Ruud Vormer voor de eindstand. Het springt zo naar de derde plaats in groep A en telt nu drie punten meer dan Monaco. Enig minpuntje was het vroege uitvallen van Krepin Diatta, die was opgelapt voor dit duel.

Amper 24 minuten was de match ver. Thierry Henry staarde naar de grond, Youri Tielemans keek vertwijfeld rond zich heen en de Monegaskische fans keken elkaar vol ongeloof aan. Club Brugge-aanvaller Wesley Moraes had net met een kurkdroge knal de 0-3 op het bord gezet, de wedstrijd was al gespeeld. De wedstrijd die eindelijk de ommekeer had moeten inluiden voor de ploeg uit het prinsdom, werd een ware nachtmerrie.

Nochtans was de eerste grote kans voor een aardig gestart Monaco. Tielemans vond Diop en die knalde van dichtbij op doel, maar Horvath stond pal in de korte hoek. Club Brugge - waar de geblesseerde Diatta al na enkele minuten plaats moest maken voor Cools - was gewaarschuwd en reageerde scherp. Heel scherp zelfs. Mata stak op rechts diep voor Rits en de middenvelder trok de bal laag voor. Wesley werd goed gedekt, maar zijn bewakers vergaten de bal te onderscheppen en die rolde pardoes voor de voeten van de vrijstaande Vanaken: 0-1 en Club meteen op rozen. De twijfels sloegen meteen toe bij Monaco en Club duwde door. Wesley stuitte meteen na het openingsdoelpunt op Benaglio, enkele minuten later waren de Bruggelingen daar weer. Vanaken haalde uit vanuit de tweede lijn, de Italiaan Barraca kreeg de bal ongelukkig tegen zijn zwaaiende arm en de ref was onverbiddelijk: strafschop! Hans Vanaken kweet zich feilloos aan zijn taak. Benaglio dook naar zijn rechterhoek, Vanaken duwde de bal simpel door het midden om de voorsprong te verdubbelen: 0-2.

Boeken toe

Nu leek Monaco wel vastberaden om te reageren. Gelukkig kon Club rekenen op een ijzersterke Horvath. Tielemans dribbelde zich knap door de defensie en haalde hard en laag uit, maar Horvath ging uitstekend plat. Welk keepersprobleem? Wie echter dacht Monaco nog ging terugvechten, was er snel aan voor de moeite. Club counterde snel naar de overkant, Wesley sneed al te makkelijk naar binnen en haalde verschroeiend uit richting verste hoek. Benaglio had er alweer geen verhaal tegen en de 0-3 flikkerde na amper 24 minuten spelen op het scorebord.

Het Brugse uitvak zette alvast een stevig feestje in gang, de fans van Monaco zagen de bui al hangen. Club Brugge haalde de voet nu wat van het gaspedaal en controleerde de match, bij Monaco was de verslagenheid te groot om te reageren voor de rust. Dik 60% balbezit hadden de Monegasken in de eerste helft, maar het keek na 45 minuten voetballen wel tegen een driedubbele achterstand aan. Ondertussen sijpelde ook nog eens het nieuws binnen dat voorzitter Dmitri Rybolovlev in verdenking as gesteld voor corruptie.

Na de pauze kabbelde de partij verder. Club Brugge controleerde en kwam sporadisch nog eens dreigen, bij Monaco was elk sprankeltje hoop weggevaagd door de driedubbele opdoffer voor de rust. Trainer Thierry Henry keek met lede ogen toe hoe zijn eerste zege bij de Monegasken nog steeds op zich laat wachten. Monaco zit ondertussen aan een reeks van 15 matchen zonder zege en de volgende opdracht dit weekend is … PSG. Henry maakte van de situatie dan maar gebruik om enkele jongeren van het hoogste niveau te laten proeven. Zo gooide hij de amper 17-jarige Han-Noah Massengo in de strijd.

Monaco's Han-Noah Massengo (17y-122d) becomes the youngest French player in CL history.

De tweede helft was geen hoogvlieger qua spektakel, maar in de slotfase kregen we toch nog een beetje opwinding toen aanvoerder Ruud Vormer - na twee matchen bankzitten opnieuw in de basis - er op de counter nog 0-4 van maakte. De vreugde-uitbarsting van de Nederlander sprak boekdelen, hij schreeuwde veel frustratie uit zijn lijf.

Het stadion was ondertussen nog leger dan het al was, de thuisfans konden de afstraffing niet langer aanzien. Alles wat blauw en zwart was trok zich er echter weinig van aan. Voor het eerst in 13 jaar kon Club nog eens winnen in de Champions League. Het doet ook een uitstekende zaak in de strijd om de derde plaats en Europees overwinteren.

