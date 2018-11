Club Brugge viert Europese overwintering met punt op veld van Borussia Dortmund

Club Brugge heeft de Europese overwintering gevierd door een puntje te pakken op bezoek bij Borussia Dortmund. Blauw-zwart kon de bal amper in eigen rangen houden in het Signal Iduna Park, maar de thuisploeg wrong enkele mooie kansen de nek om. De match eindigde zoals ze begon: op 0-0. Door het gelijkspel eindigt Club Brugge zeker als derde in groep A van de Champions League - en zijn de achtste finales van het kampioenenbal ook uitgesloten.

“Ivan Leko Bruges Army.” De strafste prestatie gisteren kwam op rekening van de 5.000 meegereisde Brugse fans, hoog in de nok van het Signal Iduna Park. Twintig minuten lang in de eerste helft, en ook in perioden na de rust, overstemden de Club-supporters de thuisaanhang. De gevreesde Gelbe Wand krimpt in Europese avonden van 25.000 opeengepakte fans naar een tribune van 15.000 plaatsen. Nog steeds indrukwekkend, maar gisteren moest de gele muur het afleggen tegen de blauw-zwarte. Die scandeerde onophoudelijk de naam van de trainer die vorig jaar in zijn debuutseizoen voor Club de titel pakte.

De hoofdman van het Bruges Army stond zoals altijd piekfijn uitgedost te gesticuleren voor zijn dugout. De gevoelstemperatuur in het Ruhrgebied flirtte met het vriespunt, maar de fiere Kroaat had zijn winterjas thuisgelaten. In kostuum en op witte sneakers wilde hij het samenvattingsprogramma van de Champions League halen. Meer dan wie ook weet hij hoe onbetaalbaar de reclame voor een jonge beginnende coach is.

Club Brugge parkeerde de bus

En meer dan wie ook weet hij hoe vooral de resultaten en niet het niveau van de wedstrijden de Europese voetbalwereld langs gaan. Op zijn persconferentie dinsdagavond had Leko aangekondigd dat zijn ploeg niet was gekomen om de “bus te parkeren”, maar toch was het precies dat wat Club Brugge in Duitse ogen gedaan had. Alleen halfweg de eerste helft liet Club zijn aanvallende intenties blijken. In het begin van de wedstrijd en na de rust kampeerde de kampioen rustig voor zijn doelgebied. Met Sofyan Amrabat in de rol van extra breker, al toonde de Marokkaanse international bij momenten dat hij ook over voetballend vermogen beschikt.

Foto: BELGA

De Brugse linies speelden dicht bij elkaar en Dortmund beet zich net als in de heenmatch de tanden stuk op de Belgische organisatie. Toegegeven, ook de thuisploeg ontwikkelde weinig tempo en drang naar voren. Alleen de Amerikaanse winger Christian Pulisic kreeg de handen op elkaar. Eerst besloot hij te zwak op Horvath na een prima pass van Marco Reus, nadien waren Brandon Mechele en Stefano Denswil bij de pinken om het Amerikaanse gevaar onschadelijk te maken.

De Spaanse topschutter Paco Alcácer had een plaats in de basis gekregen, maar kwam gisteren niet in het stuk voor. Brandon Mechele stond geconcentreerd te verdedigen en gunde de ex-speler van Barcelona geen morzel grond. De Rode Duivel bevestigde zijn status als een van de beste Brugse spelers van het moment.

Rekening vereffend

Aanvallend bracht Club te weinig. De terugkeer van de tandem Denswil-Dennis op links deed Club wel deugd, maar tot uitgesproken kansen kwam het niet. Amrabat mocht eens trappen na goed stoorwerk van Club, Poulain kon te weinig kracht zetten op een kopbal na een corner en Dennis en Vanaken trapten na de rusten elk een keertje naast. Doelman Roman Bürki werd op geen enkel moment op de proef gesteld.

Foto: AP

Marco Reus miste een gigantische kans vlak voor rust en Dortmund had op basis van spelbeeld en kansen de wedstrijd altijd moeten winnen. Dat dat niet gebeurde was zeker de verdienste van Club, maar er kwam ook geluk bij kijken. Net dat beetje geluk dat in de heenmatch ontbrak waardoor Club toen tegen een onverdiende nederlaag aankeek.

De rekening is nu vereffend en veldheer Ivan Leko mocht gisteren pronken met een punt in Dortmund. In drie van zijn vijf Champions League-wedstrijden is Club ongeslagen. In zijn laatste wedstrijd - thuis tegen Atlético - kan de Kroaat, fan van Real Madrid, de kroon op het werk steken.

