Club Brugge nog voordat het zelf speelt al zeker van overwintering in Europa

Club Brugge heeft zich woensdagavond verzekerd van overwintering in Europa. Doordat AS Monaco geen punten kon pakken op bezoek bij Atlético Madrid (2-0), is blauw-zwart nu al zeker van minimaal de derde plek in groep A.

Voor de Fransen ging de treurmars in Europa na de 0-4-bolwassing tegen Club Brugge gewoon door. Amper 87 seconden stonden op de klok of middenvelder Koke had Atlético al op voorsprong geschoten. Zij het met een gelukje - een afgeweken plaatsballetje dwarrelde er zomaar in. Youri Tielemans en Nacer Chadli waren in de basis begonnen bij de Monegasken, maar aan kansen kwamen ze amper.

Atlético maakte vrolijk jacht op de tweede treffer. Eerst raakte een vrije trap van Thomas Lemar nog de paal, even later kon Antoine Griezmann de bal aannemen in de rug van Youri Tielemans. De Fransman maakte het fijntjes af met de buitenkant van de voet: 2-0 halfweg de eerste helft. Na rust voetbalde de thuisploeg in een zetel en gingen de ogen vooral naar de wissels bij de bezoekers, waar ex-Atlético-speler Radamel Falcao onder applaus inviel en ook Khéphren Thuram-Ulien - de amper 17-jarige zoon van ex-wereldkampioen Lilian Thuram - zijn opwachting maakte.

Tielemans laat zich opmerken in slotfase

Bijna bracht Tielemans nog spanning in de match met een knal die thuisverdediger Stefan Savic volgens scheidsrechter Mattias Gestranius met de hand tegenhield. De Servische verdediger kreeg er een tweede gele kaart en Monaco een penalty voor, maar Falcao trapte de strafschop lullig naast. Tielemans probeerde het dan nog maar eens zelf: eerst met een vrije trap vanop zo’n 30 meter, daarna met een harde knal van even ver. Doelman Jan Oblak zat er twee keer met de nodige moeite bij.

Door de zege komt Atlético met twaalf punten op kop van groep A en is het zeker van de volgende ronde in de Champions League. AS Monaco blijft achter met 1 op 15 en kan daardoor Club Brugge niet meer bijbenen op de derde plaats, die recht geeft op kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League. Blauw-zwart neemt het later vanavond nog op tegen Borussia Dortmund.

Porto en Schalke 04 stoten door

In groep D zijn FC Porto en Schalke 04 zeker van de volgende ronde in de Champions League zonder te spelen. Dat komt doordat de nummer drie, Galatasaray, met 2-0 ging verliezen op het veld van rode lantaarn Lokomotiv Moskou. Daardoor zijn Porto en Schalke 04 sowieso de eerste twee van de groep. Zij strijden nog om groepswinst, Lokomotiv en Galatasaray proberen op de laatste speeldag nog de derde plek te bemachtigen.

LEES OOK. Elf clubs hebben ticket op zak voor achtste finales Champions League: een overzicht