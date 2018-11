Dries Mertens is Belgisch topscorer aller tijden in Champions League

Napoli heeft woensdag op de vijfde speeldag van de Champions League met 3-1 van Rode Ster Belgrado gewonnen. Dries Mertens scoorde twee keer. Hij komt zo aan honderd doelpunten voor Napels én wordt de eerste Belg met tien goals in de Champions League. Mertens en co zijn nog niet zeker van de achtste finales, Barcelona is dat ondertussen wel.

Dries Mertens was basisspeler in een belangrijke wedstrijd van Napels tegen Rode Ster Belgrado. Marek Hamsik (11.) opende al snel de score voor de Italianen, Mertens (33.) tikte later op aangeven van Ruiz en in één tijd de 2-0 in doel. Het was het negende doelpunt van de Leuvenaar in de Champions League, waardoor hij alleen leider werd op de Belgische topschuttersranglijst aller tijden. Na de pauze deed Mertens (52.) er gewoon nog eentje bij, met een snelle uitbraak en hard schot in de linkerbovenhoek. El Fardou Ben Nabouhane kwam vijf minuten later met de aansluitingstreffer.

Nog in groep C ontving Paris Saint-Germain, zonder Thomas Meunier wegens het overlijden van zijn grootvader, Liverpool. Bij de Engelsen zat Simon Mignolet op de bank. Juan Bernat (13.) bracht de Fransen op voorsprong, Neymar (37.) breidde uit tot 2-0. Vanop de stip maakte James Milner (45.) net voor de rust de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij voor Liverpool. Ondanks de zware loting komt Napoli met negen punten dicht bij de achtste finales. PSG telt acht punten, Liverpool zes. Alles kan nog, al kan Rode Ster met zijn vier punten niet meer doorstoten.

Messi komt naast Lewandowski in topschuttersstand

Lionel Messi maakte woensdagavond tegen PSV zijn zesde doelpunt in deze Champions Leaguecampagne. De Argentijnse vedette van Barcelona beent met zes goals de Pool Robert Lewandowski (Bayern München) bij op de eerste plaats.

Messi trof nu al 106 keer raak op het kampioenenbal. Alleen Cristiano Ronaldo (121) doet beter.



6 goals: Lewandowski (Bayern), Messi (Barcelona)

5 goals: Dzeko (AS Roma)

4 goals: Dybala (Juventus), Griezmann (Atlético Madrid), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Marega (Porto), Neymar (Paris SG)

3 goals: Bale (Real Madrid), Benzema (Real Madrid), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), L. de Jong (PSV Eindhoven), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (Inter Milaan), Insigne (Napoli), Mertens (Napoli), D. Silva (Manchester City), Tadic (Ajax Amsterdam), Vlasic (CSKA Moskou)