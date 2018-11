Nederlands voetbal herleeft: Ajax overwintert in Champions League na (vurige) winst in Athene

Ajax heeft op de vijfde en voorlaatste speeldag van de poulefase in de Champions League gewonnen van AEK Athene, dat nog geen enkel puntje pakte. In Griekenland werd het 0-2 na een strafschop en een Griekse rode kaart in de tweede helft. De Amsterdammers springen in Groep E voorlopig over Bayern München naar de eerste plaats en zijn zo al zeker van een plaats in de volgende ronde. Na de recente successen van Oranje een nieuwe opsteker voor het Nederlands voetbal.

Nog voor de wedstrijd braken er vurige onlusten uit onder de supporters en Ajax had het voor rust ook erg lastig in Athene. Pas na rust was er enige opwinding met een bal van Donny van de Beek tegen de paal. Gescoord werd er echter pas toen Marko Livaja een strafschopovertreding beging en met zijn tweede geel meteen mocht gaan douchen. Dušan Tadic faalde niet vanop de stip en brak zo de ban want de Serviër verdubbelde zelf even later de score op assist van Klaas-Jan Huntelaar. 0-2 was ook de eindstand.

Later vandaag speelt in diezelfde groep nog Benfica in de Allianz Arena tegen Bayern München maar de Portugezen kunnen Ajax niet meer bedreigen voor de tweede plaats.

Foto: AFP

Ook in Groep G werd met CSKA Moskou - Viktoria Plzen al één wedstrijd afgewerkt in de vooravond. De Moskovieten kwamen al snel op voorsprong dankzij een strafschopdoelpunt van Nikola Vlasic in de tiende minuut. De Tsjechen misten vlak voor rust zelf een strafschop maar maakten in de tweede helft alsnog het verschil. Roman Prochazka maakte eert gelijk en Lukas Hejda scoorde de winnende treffer: 1-2.

Beide clubs waren voor de wedstrijd al uitgeschakeld voor de volgende ronde, achter Real Madrid en AS Roma. Plzen komt zo wel naast CSKA op de derde plaats en zo blijft het er spannend voor een plaatsje in de Europa League