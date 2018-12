Courtois (alweer) met de billen bloot maar Moskou ondanks zes op zes tegen Real toch uitgeschakeld

Het zal je maar overkomen: zes op zes pakken tegen Real Madrid en toch uitgeschakeld zijn in de Champions League. Het overkwam CSKA Moskou dat ondanks een ruime zege (0-3) op het veld van Real toch laatste eindigde in zijn groep.

De Madrilenen waren voor het begin van de wedstrijd al zeker van de groepszege en dus kregen een groot aantal sterren rust. Van het elftal dat in de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou aan de aftrap verscheen, mochten enkel Courtois, Isco, Benzema, Marcelo en Ascensio zich min of meer basisspeler noemen.

Wel aan de aftrap: het Braziliaanse wonderkind Vinicius. De 18-jarige Braziliaan verscheen voor het eerst in de basis bij de Koninklijken en liet meteen zien waarom Real hem twee jaar geleden al in Brazilië ging weghalen. Kappen, draaien en gericht afwerken: Akinfeev had alle moeite van de wereld om zijn netten schoon te houden. De Koninklijken bleven heersen maar afwerken wilde niet meteen lukken.

Ook in Madrid weten ze intussen wat een koude douche is. Bij de eerste voldragen aanval van de Russen was het raak. Chalov kapte zich mooi vrij en trapte beheerst voorbij Courtois. En nog voor de Madrilenen goed en wel wisten wat er was gebeurd, had Shchennikov al de nul-twee vanuit de rebound voorbij Courtois geknald. Frustrerend avondje voor onze nationale doelman.

En dat werd er na de pauze niet beter op. De Russen verdedigden hun voorsprong met verve en zagen een kwartier voor tijd hoe de jonge IJslander Arnor Sigurdsson na een mooi uitgesponnen actie Courtois een derde keer het nakijken gaf. De Rode Duivel kon er duidelijk niet om lachen.

En toch kwamen de Russen met hun ruime zege en de zes op zes tegen Real - de Russen wonnen ook de heenwedstrijd met 1-0 - geen stap verder. Viktoria Plzen haalde het immers al even verrassend van AS Roma (2-1, red) zodat beide teams de groepsfase met zeven punten afsluiten maar in de onderlinge duels toonden de Tsjechen zich de betere van hun Russische opponenten. Plzen gaat zo verder naar de Europa League.

Eén troost: de Moskovieten haalden heel wat statistieken onderuit. Het was van 2008 (Juventus, red) geleden dat een club erin slaagde zes op zes te halen tegen Madrid in de groepsfase, het was tevens de zwaarste thuisnederlaag van de Madrilenen in het Kampioenenbal. Daar mag je mee pronken.