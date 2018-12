Champions League: Lukaku en Fellaini kunnen niet winnen van Batshuayi en dat kost hen de groepszege

Manchester United blijft de wisselvalligheid zelve. Het team van José Mourinho ging onderuit op het veld van Valencia (2-1) en vergat zo te profiteren van de onverwachte nederlaag van Juventus op het terrein van Young Boys Bern (2-1). Met een zege had United zowaar nog de groepszege op zak gestoken.

Maar liefst vier Belgen stonden aan de aftrap in deze CL-partij. Batshuayi bij de ploeg, Fellaini en Lukaku bij de bezoekers, aangevuld met Andreas Pereira, de Braziliaanse Belg die recent besloot om definitief voor de Braziliaanse nationale ploeg te kiezen.

De aanwezigheid van drie landgenoten kon de bezoekers echter weinig inspireren. Valencia domineerde het spel en opende al snel de score. Er was nauwelijks een kwartier gespeeld of Soler pikte een weggewerkte bal op, behield het overzicht en bracht de thuisploeg verdiend op voorsprong.

United kon daar weinig tegenover plaatsen. Of toch! Hoe Paul Pogba kort voor de pauze van kortbij er alsnog in slaagde de bal over het doel te jassen, viel niet te begrijpen. En Batshuayi? Die werkte als vanouds, kreeg wel enkele halve kansen maar slaagde er niet in te scoren, voor noch na de pauze.

Owngoal Jones

Ook na de pauze viel er weinig beterschap op te merken bij de bezoekers. De groepswinst leek hen niet te interesseren, een weinig zichtbare Lukaku werd twintig minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Vijvendertig balcontacten en geen schot op doel, wisten de statistici. Intussen had Valencia de score al verdubbeld. Batshuayi werd voor doel geloodst, de teruggekeerde Jones deponeerde het leder prompt in eigen doel. Tekenend voor de onmacht van dit Manchester United.

Pas een kwartier voor tijd leverde Rashford het eerste bezoekende schot op doel af, even later gevolgd door een al even mooie maar even onsuccesvolle knal van Andreas Pereira. Het waren twee van de weinige wapenfeiten van de bleke bezoekers, de late tegentreffer van Rashford was niet meer dan een pleister op een houten been.