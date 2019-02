Sterk Ajax toch nog de boot in tegen Real Madrid, Courtois komt goed weg na VAR-ingreep

In de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League heeft Real Madrid met 1-2 gewonnen bij Ajax. De match zal de geschiedenis ingaan als de eerste Champions Leaguewedstrijd waarin een doelpunt op aangeven van de VAR werd afgekeurd. Ajax speelde een sterke wedstrijd tegen een mak Real, dat pas in de tweede helft beter in de match kwam. Real kwam wel als eerste op voorsprong na een doelpunt van Benzema. Ziyech kon nog gelijkmaken, maar uiteindelijk zorgde Asensio voor de doodsteek.

Weldra een voetbalquizvraag voor gevorderden: Wie was de eerste videoref die in de Champions League ingreep? Het antwoord: Szymon Marciniak. Ja ja, fonetisch juist volstaat.

Wat baalde Ajax zeg, dat op aangeven van de VAR de 1-0 van linksback Tagliafico afgekeurd werd. Net als spelers en staf waren de ruim 50.000 Amsterdamse fans al aan het juichen. Ze hoefden Marciniak echter niks te verwijten, de Pool deed zijn job. Ajax had simpelweg pech dat de tv-beelden mochten worden gebruikt. Vroeger was dit doelpunt vrijwel altijd goedgekeurd.

Wat haalde Thibaut Courtois ook opgelucht adem. Zijn blunder lag aan de basis van de goal. De Rode Duivel kon – licht opgeschrikt door Tadic – een kopballetje van De Ligt niet klemmen. Tagliafico profiteerde en kopte binnen, maar Tadic stond nog voor de neus van Courtois en bleek – hinderlijk dus – offside te staan. De voor de doelman geruststellende boodschap verscheen op het scherm: “Geen doelpunt. Buitenspel. No hay gol. Fuera de juego.”

Ajax verdiende die voorsprong nochtans, vijf minuten voor rust. In de eerste helft trapte het elf keer richting doel – niemand deed dit seizoen beter. De ploeg van Erik ten Hag liet het balletje bijwijlen heerlijk rondgaan, Real Madrid werd achteruit gedrukt. Het is niet wat je verwacht van een club die het kampioenenbal driemaal op rij won. En van een club met 974 miljoen euro aan spelers. Ajax hinkt op dat vlak toch nog wat achterop met 369 miljoen, wonderboy Frenkie de Jong ten spijt. Ook Tadic en Ziyech lieten nog prima kansen liggen. Die laatste stuitte op Courtois, dit keer wél bij de pinken, net als bij een vrijschop van Schöne.

Ook na rust was de eerste grote kans voor Ajax. Donny van de Beek leek zowaar nog een klasse beter dan De Jong en zette Neres alleen voor doel. De Braziliaan trapte veel te slap, en stilaan hadden ze bij Ajax ook wel begrepen dat ze het deksel op de neus zouden krijgen. Dat gebeurde toen een andere Braziliaan wakker werd. Vinicius Jr. was voor rust één keer op wandel gegaan, maar stuitte toen nog op Onana. Dit keer dribbelde het 18-jarige toptalent de hele defensie op een hoopje, om dan onbaatzuchtig af te leggen op Benzema. De Fransman trapte droog en hard in de bovenhoek.

Een tranendal dreigde voor Ajax, maar een kwartier voor tijd kon het toch scoren. Neres zette laag voor, Ziyech tikte binnen, en nu mochten ze wél juichen. Voor eventjes dan toch. In de slotfase duwden de bezoekers eventjes door en bracht Carvajal de bal voor doel. Asensio tikte de 1-2 binnen en bezorgde De Koninklijke alsnog de zege. In Amsterdam weten ze nog altijd niet hoe dat is kunnen gebeuren. Sergio Ramos pakte in zijn 600ste duel voor Real geel en is geschorst, maar dat bood allerminst troost.

