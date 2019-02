De Bruyne en Kompany realiseren spectaculaire comeback met Manchester City bij Schalke 04

Manchester City heeft alle kaarten in handen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League. De Citizens wonnen woensdagavond hun heenmatch in de achtste finales op het veld van Schalke 04 met 2-3. Een zege die niet zonder slag of stoot kwam, want de thuisploeg leek na twee strafschopgoals van Bentaleb lang op een zege af te stevenen. Maar met een man minder ging City in de laatste vijf minuten nog op én over Schalke 04.

Manchester City ging in de eerste 45 minuten in Gelsenkirchen van de hemel naar de hel. Nadat Sergio Agüero zijn team al snel op een 0-1 voorsprong had gezet in de Veltins Arena, kregen de Königsblauen twee strafschoppen en evenveel keer zette Nabil Bentaleb die genadeloos om. Net zoals in Atlético - Juventus was ook hier er een tussenkomst van de VAR nodig bij de eerste strafschop. Na balverlies van Kevin De Bruyne kwam het leer tegen de hand van Nicolas Otamendi terecht. Na minutenlang overleg met de VAR besliste de ref dat het geen aangeschoten bal was en dus ging het leer op de stip.

Foto: EPA-EFE

City was van slag en ook na de pauze bleef de Engelse landskampioen knoeien. Otamendi moest even voorbij het uur met zijn tweede geel naar de kant, waarna zowaar de pas herstelde Vincent Kompany moest invallen om het schip toch nog enigszins recht te houden. Gelukkig voor de Citizens was er invaller Leroy Sané, die met een magistrale vrije trap tegen zijn ex-ploeg de 2-2 op het bord zette. In de toegevoegde tijd zorgde Raheem Sterling zelfs nog voor de 2-3 en zo zit City in een zetel voor de terugwedstrijd.