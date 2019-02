Ronaldo en Juventus in nauwe schoentjes na 2-0-nederlaag bij Atlético

De kans dat Cristiano Ronaldo voor het vierde jaar op een rij de Champions League wint is sinds woensdagavond een pak kleiner geworden. Ronaldo ging met Juventus met 2-0 onderuit op bezoek bij Atlético Madrid in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. De VAR keurde de eerst nog een doelpunt van Atlético af, maar in vijf dolle minuten bezorgden Giménez en Godín de Madrilenen een uitstekende uitgangspositie voor de terugmatch.

In een eerste helft waarin Atlético de bovenhand haalde was er een opvallende rol weggelegd voor de uit blessure teruggekeerde Diego Costa, die voorin aan de zijde van Antoine Griezmann de voorkeur had gekregen op winteraankoop Alvaro Morata. Bij een vrije trap voor Juve stapte de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan uit de muur waarop hij al snel tegen een overbodige gele kaart aankeek en ook de terugwedstrijd met een schorsing moet missen. Bij de daaropvolgende vrije trap dwong Cristiano Ronaldo Atlético-doelman Jan Oblak tot een uitstekende redding, meteen het enige Italiaanse wapenfeit in de eerste 45 minuten.

Halverwege de eerste helft was er dan weer opschudding toen Diego Costa vlot neerging in de zestien na een vermeend contact met Mattia De Sciglio. Felix Zwayer liet zich vangen en de Duitse ref aarzelde dan ook geen moment om naar de stip te wijzen, maar de VAR bracht redding voor de bezoekers. De videoref stond echter een vrije trap toe wegens een wel zeer lichte trekfout op Costa, de felbesproken spits ontsnapte door dat oordeel aan een tweede keer geel voor een schwalbe.

Ook na de pauze gingen de Atléti uitdrukkelijk op zoek naar het doelpunt. Diego Costa trapte oog in oog met de doelman onbegrijpelijk naast. Een knal van Griezmann spatte ook nog uiteen tegen de lat via de vingertoppen van Szczesny, maar even later trilden de netten toch in het Metropolitano, toen de Poolse goalie geklopt was na een rake kopbal van de ingevallen Alvaro Morata, tegen zijn ex-ploeg. De videoref had echter een duwfout van de Spaanse aanvaller gezien en dus werd het doelpunt terecht afgekeurd.

Het doelpunt kon echter niet uitblijven en na een hoekschop kon Diego Simeone dan toch juichen, toen José Maria Gimenez er na geharrewar in de kleine rechthoek 1-0 van maakte.

Niet veel later werd het zelfs nog 2-0 met een trap van Diego Godin die via de rug van CR7 over de doellijn ging. De terugwedstrijden worden op dinsdag 12 maart gespeeld.