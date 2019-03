Geen Brexit in Champions League: Liverpool stoot als vierde Engelse club door naar de kwartfinales, ten koste van Bayern

Voor het eerst in tien jaar krijgen we vier Engelse clubs in de kwartfinales van de Champions League. Daar zorgde een sterk Liverpool voor, dat op het veld van Bayern met 1-3 ging winnen.

Jürgen Klopp langs de lijn in de Al­lianz Arena: het was dan wel als bezoekende coach, maar het was een mooi zicht. Zeg nu zelf: Bayern München – ook wel FC Hollywood genoemd – heeft toch een coach nodig met allure? De brave Niko Kovac verdween even in het niets bij de knettergekke Duitser, die al jaren bovenaan het lijstje bij de Rekordmeister zou staan – het is zogezegd een kwestie van tijd voor ze met elkaar in zee gaan.

Maar toegegeven: Kovac is na een aarzelende start aan een prima reeks bezig. Van de laatste vijftien matchen verloor Bayern er maar eentje en daardoor staat het in de Bundesliga weer mee op kop. Ook de 0-0 op Anfield Road was knap – het resultaat voor alle duidelijkheid, het voetbal was ietsje minder. Het enige doel was toen de nul houden. Tegen Salah, Firmino en Mané, samen goed voor 50 goals, is dat al moeilijk genoeg. Gisteravond moest de klus in eigen huis geklaard worden.

Daarvoor kan het doorgaans rekenen op Robert Lewandowski. Met 29 goals dit seizoen, waarvan vier in zijn laatste twee matchen, zit de 30-jarige spits alweer in bloedvorm. Toen hij na tien minuten diep gestuurd werd en voor Alisson verscheen, wist ook Klopp allicht hoe laat het was – de twee hadden samen nog succes bij Dortmund. De Pool twijfelde echter net te lang en hoewel hij nog een duwfout claimde van Van Dijk, gaf de ref geen krimp.

Foto: REUTERS

Sweeper-keeper

Gelukje voor Liverpool, maar meteen daarna pech voor Liverpool, toen aanvoerder Henderson de strijd moest staken. Klopp keek meteen naar zijn bank, waar ook Divock Origi zat, en stuurde Fabinho het veld op. De Braziliaan, die in de heenmatch achterin depanneerde, nam nu zijn plaats op het middenveld in. Aangezien er amper kansen waren, maar integendeel middenveldspel, kon hij meteen warmdraaien.

Geen werk voor de doelmannen dus, en ook in de 26ste minuut was dat eigenlijk het geval. Maar toen Van Dijk een lange bal trapte richting Mané, verscheen plots Manuel Neuer aan de rand van de zestien. Vroeger zou je meteen zeggen: Goed gedaan. Neuer staat immers bekend om zijn meevoetballende kwaliteiten, hij is de ideale sweeper-keeper – een libero in de goal. Maar sinds de 32-jarige Duitser heel vorig seizoen miste door een blessure, zijn er zodanig veel twijfels rond zijn persoon dat je meteen dacht: ai. Hij had effectief geen reden om uit zijn doel te komen want Rafinha stond nog bij Mané, en stond dus in niemandsland. De Senegalees lobde de 0-1 listig binnen.

Robertson had er al snel 0-2 van kunnen maken, maar die mikte op Neuer, die het nu wél goed deed. Was de opgerukte linksback overmoedig geraakt van zijn raid? Wie zal het zeggen, maar een paar minuten later trof hij wel schuld in de 1-1. Hij liet zich in de rug pakken door Gnabry, die met een lage voorzet Joël Matip tot een owngoal dwong. Pijnlijk, voor de in Duitsland geboren verdediger.

Foto: EPA-EFE

Arme Hummels

De gelijkmaker volstond niet en dus moest Bayern na rust op zoek naar een tweede goal. Ribéry en Rodriguez – toch twee (ex?-)vedetten – bleken echter een gezamenlijke offday te hebben en stichtten amper gevaar. De kansen waren voor Liverpool, maar Salah – die al vijf matchen droog stond – vond eerst nog de vuisten van Neuer op zijn weg en talmde later net te lang om af te drukken. Geen nood want ene Virgil van Dijk toonde zich intussen wél trefzeker. Op een hoekschop van Milner torende de Nederland boven Hummels uit en knikte hij hard binnen. Van de drie Bayern-spelers die net gedwongen afscheid namen van de nationale ploeg, was Hummels de enige die op het veld stond – Boateng zat op de bank, Müller was geschorst. Maar hij kon zo niks tegen de beslissing van bondscoach Löw inbrengen.

Met zijn 1-2-voorsprong hadden de Reds hun schaapjes op het droge. Vooraf vonden sommige waarnemers dat ze beter alles op de Premier League zetten, en vol mikten op die eerste landstitel in 29 jaar. Nonsens natuurlijk, de Champions League laat je niet schieten, zeker niet als je vorig seizoen de finale hebt verloren. Origi mocht nog invallen, had nog een voet (een pre-assist) in de 1-3 van Mané, en mee juichen.

Liverpool, Tottenham, Manchester United en City: we hebben vier Engelse clubs in de kwartfinales, en dat was alweer tien jaar geleden.