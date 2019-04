Ajax blinkt opnieuw uit, maar Juventus heeft goede uitgangspositie beet na zoveelste Champions League-goal van Ronaldo

Het was van 2005 geleden dat er nog eens een Nederlands team in de kwartfinale van de Champions League stond. Nadat Ajax al Real Madrid op een grandioze manier had uitgeschakeld, zette het nu ook meer dan zijn voet naast Juventus. Alleen ramde die verdomde Cristiano Ronaldo toch een bal binnen in Amsterdam. De terugmatch wordt hels.

Anderlecht wil graag een voorbeeld nemen aan Ajax. Maar wat in Amsterdam gebeurde, daar staat RSCA nog mijlenver van af. Op de zwarte markt werd meer dan 1.500 euro geboden op tickets voor het duel met Juventus en uren voor de aftrap liep rond de Johan Cruijff ArenA al een massa volk rond. De politie werd er nerveus van, want het waterkanon werd ingezet. Spanning ten top.

De grote vraag was of Cristiano Ronaldo aan de aftrap zou komen bij Juve. De Portugees liep drie weken geleden een hamstringblessure op, maar werd klaargestoomd voor zijn kampioenenbal. Ajax is één van zijn favoriete hapjes, want in zijn carrière scoorde CR7 al zeven keer tegen de Ajacieden.

Foto: Photo News

De Ligt-snelheid

Het thuispubliek zat er klaarblijkelijk meer mee in dan de spelers. Met vuurwerk en bommetjes aan het hotel hadden Ajax-fans de nacht voordien geprobeerd om de Juventus-spelers uit hun slaap te houden. Dat leek te renderen, want Ronaldo kwam voor de rust amper in het stuk voor.

De thuisploeg speelde zijn eigen spel en had maar liefst 60 procent balbezit. Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres combineerden soms tot aan het Italiaanse doel dat het een lieve lust was en toverden elk enkele goeie doelpogingen uit hun schoenen. Bij Juve testte Bernardeschi wel eens De Ligt-snelheid, maar hij raakte er niet voorbij.

Al blijven Italiaanse teams natuurlijk Italiaanse teams: sluw en geslepen, wachtend op die ene counter. Ronaldo liep bijna de hele eerste helft rond alsof hij zijn autosleutels zocht om de motor te starten. Hij kwam maar niet in zijn spel, maar dan opeens vond hij ze. Cristiano zetten een aanval op rond de middencirkel en mocht vrij doorlopen tot in de box. Joao Cancelo zette voor en de onvermijdelijke topschutter kopte de 0-1 tegen de touwen. De achtste treffer in zijn loopbaan tegen de Ajacieden. Bij zijn doelpuntenviering werd hij door sommigen bekogeld met bier, anderen namen foto’s. Haat en bewondering in één beeld.

Ronaldo has more knockout stage goals than Leo Messi and Thomas Müller combined. pic.twitter.com/0XJfC4qrv6 — ESPN (@espn) 10 april 2019

De Ajacieden waren gelukkig niet onder de indruk van die tegentreffer één minuut voor de pauze. Ze kwamen zowaar nog gretiger uit de kleedkamer en David Neres pikte meteen de bal op bij Cancelo. De spurtbom kan een gesel zijn voor elke defensie en bewees dat ook met een heerlijke krul in de rechterhoek. De Johan Cruijff ArenA ontplofte.

Wie weet kan Ajax voor het eerst sinds 1995 nog eens de Champions League winnen. Waarom niet? De Nederlanders ging Juventus nog meer domineren en Hakim Ziyech – Anderlecht volgde die ooit bij Twente – pakte soms uit met heerlijke acties. Ajax bleef ook trouw aan zijn DNA en bracht met Jurgen Ekkelenkamp ook nog een 19-jarige middenvelder in die al één keer eerder voor de A-ploeg voetbalde. En hij scoorde nog bijna ook. Je moet maar durven.

Daley Blind was the only outfield Ajax player that did *not* have a shot vs. Juventus:



7 x Ziyech

3 x Veltman

2 x Scöne

1 x Ekkelenkamp

1 x Van de Beek

1 x Tagliafico

1 x De Jong

1 x De Ligt

1 x Neres

1 x Tadic



?? pic.twitter.com/T0R7YHnfRJ — Squawka Football (@Squawka) 10 april 2019

Juve kampioen

Alleen kon de thuisploeg het verschil niet meer maken en kwam ze nog twee keer goed weg. Oké, Ronaldo verdween uit de wedstrijd, maar in een trekfoutje op Betancur zag de VAR geen penalty en Douglas Costa trof nog de paal.

De terugmatch volgende week in Turijn wordt zo nog heel tricky. Maar in de vorige ronde flikte Ajax het ook in het Bernabeu tegen Real. Bovendien kan Juve dit weekend Italiaans kampioen worden door een puntje te pakken tegen SPAL. Misschien verkeert het dan nog in een roes. Ajax moet weer gewoon zijn spel spelen.