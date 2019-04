Liverpool neemt al na heenmatch optie op halve finales na overtuigende winst tegen Porto

Liverpool heeft al na de heenmatch tegen Porto een optie op de kwartfinales van de Champions League genomen. Het stond bij de rust al 2-0. Porto beperkte daarna de schade.

Porto-coach Sergio Conceiçao (ex-Standard) wist dat hij een zware kluif zou hebben aan Liverpool, waar in de basiself geen plaats was voor Divock Origi. Halfweg de wedstrijd had de leider uit de Premier League hem al met de voeten op de grond geplaatst. Keita kreeg de openingsgoal achter zijn naam, al werd zijn afstandsschot door een uitgestoken been van Torres voorbij Casillas gewerkt. Firmino maakte er na 26 minuten van dichtbij 2-0 van. Porto zakte na rust diep terug. Conceiçao had blijkbaar de hoop opgegeven om een belangrijke uitgoal te maken en legde zijn boontjes te week op de terugmatch. In het slot plantte Salah zijn studs tegen het scheenbeen van Danilo, maar noch de VAR, noch de ref zag er een rode kaart in.