Flits van Lionel Messi is genoeg voor Barcelona: Manchester United staat voor helse klus in Champions League

Barcelona heeft de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League op het veld van Manchester United gewonnen met 0-1. Een doelpunt van Luis Suarez na een prachtige pass van Lionel Messi was voldoende voor de Blaugrana. Romelu Lukaku speelde 68 minuten bij de thuisploeg.

Manchester United speelde met vijf verdedigers. Coach Ole Gunnar Solskjaer liet er weinig twijfel over bestaan hoe groot het respect voor Lionel Messi en co. wel is.

Het bracht niet veel zoden aan de dijk, want in het eerste kwartier, toen Barça meer dan tachtig procent balbezit had, slikte de thuisploeg al een doelpunt. Messi leek de bal niet goed te controleren, maar met een pirouette legde hij hem dan toch nog perfect op het hoofd van Suarez die met de hulp van Luke Shaw binnenkopte.

De grensrechter vlagde alsof zijn leven ervan afhing, maar werd teruggefloten door de VAR. Toch 0-1 dan.

Bloedneus Messi

Daarna begon Barça wat te freewheelen, met de nadruk op nonchalance. Busquets, Lenglet, Piqué: ze leken het wat (te) makkelijk op te nemen. Zo mocht Man U wat meer komen meedoen, maar ook niet meer dan dat. Het moet frustrerend zijn: zogenaamd de grootste en rijkste club ter wereld zijn, maar niet groot genoeg om een concurrent op dat vlak te verontrusten. Zo frustrerend dat verdediger Smalling in al zijn onbeholpenheid met een felle tussenkomst Messi een bloedneus klopte. De ref zag er geen graten in.

Lukaku moet zich ook gefrustreerd gevoeld hebben. In de eerste helft raakte hij amper een bal, na de rust iets meer, maar hij moest in de 68ste minuut de plaats ruimen voor Martial. Gelukkig kan onze veel geprezen landgenoot hier niet van worden. Hij kon niet één keer gevaarlijk zijn. Een overstapje net voor zijn vervanging was zijn hoogtepuntje.

Schrijnende onmacht

Voor FC Barcelona hoefde het al snel niet echt meer en de onmacht van Manchester United was schrijnend. Pogba, de speler met veruit de beste voeten bij de Engelsen, bewoog zich anoniem over het veld. Zo’n Ashley Young, nota bene de aanvoerder, was een ramp. Hij wisselde slechte voorzetten af met stevige fouten.

In de vorige ronde zette Man U een 1-2 nederlaag tegen PSG in de terugwedstrijd in Parijs recht. Het werd 1-3 met twee doelpunten van Lukaku. Op basis van de match van gisteren is een herhaling van die stunt zowel voor Lukaku als voor het hele team heel ver weg. De halve finale Barcelona- Liverpool ligt al bijna vast. (lvdw)