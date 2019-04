Waar stopt dit? Sensationeel Ajax overklast nu ook Juventus en staat in halve finales Champions League

Ze hebben het gedaan. Ajax heeft het gewoon gedaan. Niet te geloven, eigenlijk. De David onder de overblijvers in de Champions League heeft de laatste vier bereikt. Na Real Madrid ging nu ook Juventus voor de bijl. En verdiend, dat ook nog eens. 1-2. Wat een droom.

Ellendig lang, onnodig, niet altijd te begrijpen. Neen, de VAR heeft niet bepaald een vlekkeloze intrede gemaakt in de Champions League. Ook in Juventus – Ajax was het van dattum. Twee nodeloze interventies – bij beide eerste goals – legden het spel bijzonder lang stil. En dat terwijl de initiële beslissingen gewoon correct waren. Maar goed, no harm done. Alleen een beetje de sfeer van deze magische avond verpest.

46 jaar geleden

Juventus – Ajax was een match vol spanning. Tussen een grootheid die niet mocht verliezen en een frisse, jonge uitdager die zich niet kansloos waande na een 1-1 in Amsterdam. Terecht ook. Ajax begon wat twijfelend, zag flankverdediger Mazraoui uitvallen, kwam op achterstand na een doelpunt van – raad u eens – Cristiano Ronaldo – maar herpakte zich. Van de Beek scoorde iets na het halfuur, nadien was Juventus amper nog gevaarlijk. De droom om de eerste club uit de kleinere competities te worden die zich kwalificeerde voor de halve finales sinds PSV in 2004-2005 was nog steeds alive and kicking. Net als de droom om Juventus nog eens te verslaan, dat was ook alweer 46 jaar geleden.

Fris en aanvallend

Tweede helft. En je voelde het. Je voelde het dat het Ajax ging lukken. Als sluipmoordenaars slopen ze dichter en dichter bij het doel van Szczesny. Er kwam een eerste moment – Ziyech zag zijn poging fantastisch gestuit door de Pool –, een tweede – een prinsheerlijke plaatsbal van Van de Beek, ook gepareerd door Szczesny – en een derde – Ziyech verkoos een pass boven een trap - maar het nekschot bleef voorlopig uit. Het zou toch niet zo’n match worden waarin de ploeg die z’n kansen mist, gestraft zou worden? Neen. Helemaal niet. Een paar minuten na de misser van Ziyech was daar de Ligt. Hij, een van die toptalenten, buffelde een hoekschop binnen. 1-2. De beloning na een waterval aan aanvallen. Hoe verdiend. Hoe leuk ook voor een ploeg uit een competitie die nooit gedacht had ooit nog een club bij de laatste vier in de Champions League te kunnen afvaardigen. Maar Ajax deed het. De VAR kwam nog even de show stelen om de afgekeurde 1-3 te bevestigen en Juventus een strafschop te ontzeggen, maar Ajax. Deed. Het. Met fris, aanvallend en dominant voetbal. Nogmaals: Hoe verdiend. Veel succes in de halve finales, Amsterdammers.