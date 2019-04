Liverpool probleemloos voorbij Porto naar halve finale Champions League tegen Barcelona

Geen mirakel voor Sergio Conceicao. De ex-vedette van Standard geraakte als coach van Porto niet voorbij Liverpool in de kwartfinale van de Champions League. Na een nederlaag in de heenmatch (2-0) gingen de Portugezen nu ook voor eigen volk onderuit (1-4) tegen Liverpool, met Divock Origi in de basis. De Engelsen mogen zich opmaken voor een halve finale tegen Barcelona. Wat een affiche!

Na de 2-0-zege in de heenmatch kon Liverpool met de handrem opspelen. Trainer Klopp gaf nog eens een basisplaats aan Divock Origi en dat was al geleden van 27 februari tegen Watford. The Reds waren efficiënt, want bij hun eerste doelpoging scoorde Mané. De VAR checkte nog op offside, maar neen. Origi kon zijn stempel niet drukken en werd bij de rust vervangen. Daarna dikten Salah, Firmino en Van Dijk de score nog aan.