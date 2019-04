Spektakel in Champions League: Tottenham na sensationeel scoreverloop voorbij Manchester City naar halve finale tegen Ajax

Tottenham Hotspur heeft zich na een heus spektakelstuk geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Kevin De Bruyne, goed voor drie assists, en Vincent Kompany - beiden in de basis - loodsten Manchester City aanvankelijk vanuit een verloren positie voorbij het Tottenham maar een frommelgoals van Llorente volstond voor de kwalificatie van de club uit London. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen mogen het in de halve finale opnemen tegen het hun ex-club Ajax.

De wedstrijd begon sensationeel. Na tien minuten stonden er al vier treffers op het bord, netjes verdeeld onder beide clubs. Sterling bracht de Citizens al snel op voorsprong maar de Zuid-Koreaan Son zorgde met twee treffers al meteen voor een raak antwoord. Son scoorde ook al in de heenmatch en leek dus uit te groeien tot de held van de Spurs. City moest immers nog drie keer scoren wilde het voorbij de club uit London.

Maar City gaf niet op. Bernardo Silva zorgde nog voor het einde van de tiende minuut voor de gelijkmaker en opnieuw Sterling bracht het team van Pep Guardiola nog voor de pauze op voorsprong. Vier goals na tien minuten, het was nooit eerder gebeurd in de Champions League, laat staan in een kwartfinale.

🔵⚽️ 4' Sterling

⚪️⚽️ 7' Son

⚪️⚽️ 10' Son

🔵⚽️ 11' Bernardo Silva



De opdracht voor City was simpel in de tweede helft: één keer scoren. Sterling kwam al meteen dicht bij zijn derde, Bernardo Silva kon niet meteen bij de rebound. Son pakte intussen een gele kaart en zou, bij kwalificatie, de heenmatch van de halve finales alvast missen. Ook de alomtegenwoordige De Bruyne waagde zijn kans maar ook hij stuitte op Lloris. Tottenham prikte tegen via Son en Llorente maar het was toch vooral City dat de wet dicteerde, onder leiding van een indrukwekkende Kevin De Bruyne.

Agüero haalt uit voor 4-2.

Het was dan ook niet toevallig na een splijtende pass van De Bruyne dat Agüero vrij mocht aanleggen. De Argentijnse topspits liet Lloris geen schijn van een kans en trapte de Citizens virtueel naar de halve finale tegen Ajax.

Llorente scoort

Vertonghen en Alderweireld hadden nog een half uur om de scheve situatie recht te trekken maar het was toch vooral Manchester City dat bleef zoeken naar de verlossende vijfde treffer. En toch! Een hoekschop voor de Spurs belandde op de dij van Llorente en verdween zo achter Ederson in doel. Ref Cakir raadpleegde nog even de beelden maar nam de correcte beslissing: doelpunt. En dus moest City weer vol aan de bak met nog een kwartier te gaan.

Guardiola bracht met Leroy Sane nog offensieve versterking maar het mocht niet meer baten. Sterling scoorde in blessuretijd nog wel de vijfde treffer maar de VAR keurde het verlossende doelpunt af wegens voorafgaand buitenspel van Agüero. De verdediging van de Spurs met Vertonghen en Alderweireld bleef uiteindelijk pal staan en zadelde De Bruyne en co op met een kater van jewelste na een spektakelrijke kwartfinale.