Barcelona rekent simpel af met Manchester United dankzij Messi… en flater De Gea

Barcelona heeft zich simpel geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Manchester United ging net als vorige week voor de bijl. Twee vroege goals van Lionel Messi - doelman David De Gea ging verschrikkelijk in de fout bij de 2-0 - zetten al snel de toon, Philippe Coutinho deed er na rust nog eentje bij: 3-0.

Ze waren nochtans zo goed begonnen, Manchester United. Maar dan ontbond Lionel Messi een eerste keer zijn duivels en liet David De Gea onbegrijpelijk een bal onder zich door rollen. 2-0 na twintig minuten, match gespeeld. Kwalificatie ook. Barcelona was vorige week nog met 0-1 gaan winnen op Old Trafford. Geen nieuwe magische avond dus voor Ole Gunnar Solskjaer die in hetzelfde stadion twintig jaar geleden op iconische wijze Man United de Champions League schonk.

Voor Messi was de avond wel wat magisch te noemen. Twee keer scoren in een match heeft de Argentijn al vaker meegemaakt in zijn carrière, maar een doelpunt maken in de kwartfinales van de Champions League was zowaar twaalf wedstrijden op rij niet gelukt. Maar goed, dat hiaatje kan Messi nu dus gewoon weer opvullen. Romelu Lukaku mocht nog invallen, maar finaal zorgde Coutinho aan de overzijde voor het orgelpunt. Barcelona – Manchester United: 3-0. Business as usual, zou je haast denken.