Het Amsterdamse sprookje blijft duren: Ajax wint ook op het veld van Tottenham en kan finale van Champions League al ruiken

1-4 op het veld van Real Madrid, 1-2 in en tegen Juventus en nu 0-1 op bezoek bij Tottenham. Ajax is buitenshuis niet af te stoppen in de Champions League. Donny van de Beek, alweer hij, zorgde voor het enige doelpunt van de match. Ajax was baas voor rust, maar kreeg het na de pauze wel lastig. Tottenham slaagde er echter niet om Onana te verschalken, Ajax staat er goed voor in de strijd om de finale.

Tottenham moest het zonder Harry Kane en Heung-Min Son stellen. Mauricio Pochettino koos desondanks voor een aanvallende opstelling, met zowel Lucas Moura als Fernando Llorente op het veld. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vormden samen met die andere ex-Ajacied Davinson Sanchez de centrale defensie.

Maar het plannetje van Pochettino werkte niet. Na een studieronde nam Ajax de match resoluut in handen. Na amper een kwartier spelen hadden de Amsterdammers het o zo belangrijke uitdoelpunt beet. Ziyech gaf de hele Spurs-defensie het nakijken met één scherpe pass, Donny van de Beek had alle tijd om Lloris te kloppen: 0-1. Diezelfde Van de Beek was dik tien minuten later dicht bij de 0-2, maar trof ditmaal niet raak. Tot frustratie van de vrijstaande Neres.

Foto: Action Images via Reuters

Tottenham holde achter de feiten aan en kreeg op het halfuur een extra domper te verwerken. Onana kwam uit, botste op Vertonghen en die knalde op Alderweireld. Vertonghen was groggy en moest minutenlang verzorgd worden. Even leek hij verder te proberen, maar hij moest al snel ondersteund naar binnen worden gedragen.

Spurs nemen over

Sissoko was zijn vervanger en gek genoeg liep het dan plots beter voor Tottenham, dat het evenwicht herstelde. Alderweireld probeerde het op slag van rust met een kopbal, maar die belandde op het dak van het doel.

Na de pauze namen de Spurs de match zelfs in handen, Ajax had plots moeite met de pressing en het fysieke spel van de Londense club. Llorente en Dele gingen hun kans, maar Onana moest geen wonderen verrichten. Ajax kwam er nog maar moeilijk uit, opnieuw Llorente zette Onana aan het werk. De bezoekende doelman speelde echter een heel solide match en was niet te verrassen.

Foto: EPA-EFE

Op een snedige tegenaanval liet Neres de kans liggen om de match op slot te doen, de Braziliaan trof de paal. Het zou één van de weinige kansen zijn van de Ajacieden na de rust, maar geen Amsterdammer die daarom maalde. Tottenham scoorde niet, Ajax wint zo met 0-1 en ontvangt met een goed gevoel volgende week de Spurs in de Arena.

Toby Alderweireld: “Er liggen mogelijkheiden”

“Alles ligt nog open”, bleef Toby Alderweireld optimistisch na de nederlaag. “We hadden in de eerste helft heel lastig, dat doelpunt deed ons pijn. Na de pauze konden we meer druk ontwikkelen. Volgende week moeten we van bij de start met de goede formule beginnen. We gaan er vol voor gaan, want we moeten winnen. Ajax is een sterke tegenstander, maar er liggen zeker mogelijkheden”, aldus de Rode Duivel.

Matthijs De Ligt: “Zwaar bevochten zege”

Het was een lachende Ajax-aanvoerder De Ligt die de media na de match te woord stond. “Ze zijn blij hé”, klonk het als wanneer hij wordt gewezen op de feestvierende fans. Ajax staat met een been in de finale van de Champions League. De Ligt is echter voorzichtig. “Het is maar één match, maar we hebben een goede uitgangspositie. Die uitgoal is belangrijk. Het werd een zwaar bevochten overwinning, maar dat was te verwachten. We zijn zonder schrik de match begonnen, Tottenham is wel een goede ploeg. Het was moeilijk om druk te zetten, omdat ze makkelijk de lange bal zochten. Eerste helft voetbalden we goed, tweede helft hadden we het moeilijker. Nu wel iets te verliezen? We hebben al het hele seizoen alleen maar iets te verliezen naar mijn gevoel.”

