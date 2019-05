Tottenham maakt onwaarschijnlijke comeback tegen Ajax in halve finale van de Champions League en speelt finale tegen Liverpool

Tottenham speelt op 1 juni in het Wanda Metropolitanastadion in Madrid de finale van de Champions League tegen Liverpool. In de terugwedstrijd van de halve finale wonnen de Spurs met 2-3 op het veld van Ajax nadat het de heenwedstrijd in Londen met 1-0 had verloren. De stuntjonkies van Ajax kwamen 2-0 voor en leken lang op weg om het Amsterdamse sprookje tot in de finale te laten duren, maar in een onwaarschijnlijke tweede helft boog Tottenham de scheve situatie nog helemaal om. Het doelpunt van de kwalificatie viel pas in de 95e(!) minuut.

LEES OOK.De gekste Champions League in jaren: deze elf sensationele wedstrijden zullen we niet snel (of nooit) vergeten

Ajax begon furieus aan de wedstrijd. Al na vier minuten kopte De Ligt de openingstreffer tegen de touwen. Op een hoekschop van Schöne werd hij door Trippier losgelaten waardoor hij de 1-0 kon binnenkoppen. Dele Alli kwam te laat om de Ajax-kapitein het scoren te verhinderen. Meteen kwam Tottenham, met Vertonghen en Alderweireld in de basis, met de reactie. Lucas Moura kon een minuut later de hele linkerflank afdweilen en raakte de paal met zijn voorzet-schot. De Spurs kwamen stilaan opzetten, Son kon door de buitenspelval glippen, maar besloot te zwak. Ook Eriksen probeerde het, maar zag zijn schot afgeblokt. Lees verder onder de foto.

Matthijs de Ligt kopt de 1-0 tegen de netten. Foto: AFP

Ondertussen bleef de Johan Cruijff ArenA kolken van enthousiasme en geraakte de thuisploeg gaandeweg weer in de wedstrijd. Tadic kon op de counter op Lloris afgaan, maar de Serviër besloot rakelings naast. Op de vijfendertigste minuut speelde Van de Beek diezelfde Tadic aan, die vanop links de assist gaf voor Ziyech. De Nederlandse-Marokkaan liet met een knap gekruld schot in de verste hoek van het doel de ArenA voor een tweede keer dansen en liet Lloris kansloos. Tottenham was aangeslagen door het doelpunt en kon voor rust niets meer bij elkaar voetballen. Lees verder onder de foto.

Hugo Lloris is kansloos op de 2-0 van Ziyech. Foto: Action Images via Reuters

Tottenham kwam het gretigst uit de kleedkamer en ging meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Eriksen kon aanleggen, maar zag zijn opging besluiten op de vuisten van een sterke Onana. Dele Alli zette tien minuten na rust een spurt in gang recht door het midden en kon zich van enkele Ajax-spelers loswerken. Op de rand van de zestien besloot Lucas Moura de bal over te nemen en ging alleen op de Ajax-doelman af. De Braziliaan bleef rustig en besloot naast de Nigeriaan in doel. Maar wat Liverpool kon, kan Tottenham ook dachten de Londenaren. Vier minuten later besloot Llorente van dichtbij eerst nog op Onana, maar na wat geharrewar in de herneming kon Moura zijn tweede van de avond tegen de touwen trappen en het stond gelijk. Met één doelpunt kon Tottenham zijn remontada waar maken. Lees verder onder de foto.

Lucas Moura legt de 2-1 naast Onana in doel. Foto: Action Images via Reuters

Maar het was Ajax dat voluit naar voor trok. Tadic schoot eerst nog over, Ziyech schoot de bal langs de verkeerde kant van de paal. De Spurs stonden die vijf minuten goed door en gingen op zoek naar de beslissende derde treffer. Opnieuw Eriksen kon besluiten, maar daar kon een Ajacied nog maar net zijn voet tussen steken. Het spel ging goed op en af. De ene keer was het de beurt aan Tottenham, tien seconden later stond Ajax opnieuw aan het doel van Lloris. De Ligt kon na een hoekschop zijn tweede van de avond maken, maar zag zijn knal uitstekend gepareerd door de Franse doelman van Tottenham. Alderweireld had met een kwartier te spelen de 2-3 op het hoofd, maar de Rode Duivel kon zijn kopbal net niet genoeg kadreren. Lees verder onder de foto.

Lucas Moura maant zijn ploeggenoten aan om weer vaart te maken na de 2-2. Foto: Action Images via Reuters

Maar Ajax liet niet met zich sollen. Ei zo na kon Ziyech twaalf minuten voor tijd 3-2 maken, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. Geen van beide teams kon zijn tegenstander bij de keel grijpen. Het spel bleef constant van kant wisselen. Llorente kon net niet besluiten op een voorzet van Moura. De Amsterdamse supporters bleven hun team naar voor sturen, maar het was een ex-Ajacied die dé kans op de 2-3 liet liggen. Jan Vertonghen kopte met zijn neusmasker de 2-3 op de dwarsligger en kreeg in de herneming de bal niet voorbij Veltman, die op de lijn redde. De bal ging nog goed over en weer met vooral forse druk van Tottenham en dat loonde in de allerlaatste seconde. Lucas Moura plaatste de bal in een alles-of-niks-situatie schuin voorbij Onana en zorgde voor een delirium bij Tottenham. De Spurs spelen op 1 juni in Madrid een Engelse finale tegen Liverpool.

Moura trapt de 2-3 binnen. Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: AFP

Tottenham viert het winnende doelpunt in de 95e minuut. Foto: REUTERS

Ajax ligt verslagen op de grond. Foto: AFP

Het contrast kan niet groter zijn. Foto: AFP

Een fan buiten het stadion kan zijn ogen niet geloven. Foto: REUTERS

Foto: AP

Lucas Moura en Nicolas Tagliafico met elkaar in duel. Foto: AP

De Ligt kopt de 1-0 tegen de netten. Foto: Photo News

Hugo Lloris is kansloos op de kopbal van De Ligt. Foto: AFP

Lloris is geklopt bij de 2-0. Foto: AFP

De Ligt en De Jong vieren het doelpunt van Ziyech. Eriksen gelooft zijn ogen niet. Hakim Ziyech viert zijn mooi doelpunt. Foto: AFP

Dele Alli probeert Dusan Tadic af te schudden. Foto: REUTERS

Lucas Moura krijgt de bal voor zijn voeten om de 2-2 binnen te trappen. Foto: AP

Dele Alli en Hakim Ziyech zijn het niet met elkaar eens. Foto: AFP

Lucas Moura heeft net de 2-3 gemaakt. Foto: REUTERS

Jan Vertonghen staat op 1 juni in de finale van de Champions League. Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Lucas Moura met de wedstrijdbal. Foto: AFP