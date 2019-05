Origi zet Messi in de schaduw

Met zijn eerste twee goals in de Champions League heeft Divock Origi Europese geschiedenis geschreven voor FC Liverpool. Bruisend van de energie en werklust leidde de Belg zijn ploeg naar een onwaarschijnlijke remontada tegen FC Barcelona. Zijn beslissende 4-0 is een doelpunt voor de geschiedenisboeken. Origi zet Lionel Messi in de schaduw en speelt met Liverpool op 1 juni zijn tweede opeenvolgende Champions League-finale.

“Di-vock O-ri-gi!” De terugmatch van de halve finale tussen Liverpool en Barcelona dreigde na de 3-0 in het Camp Nou een maat voor niets te worden, maar na zeven minuten stond Anfield gisteren in lichterlaaie en scandeerden uitzinnige fans de naam van een Rode Duivel.

Door de afwezigheid van Mo Salah en Roberto Firmino had trainer Jürgen Klopp geen andere keus dan Divock Origi in de basis te zetten. Met volle goesting had de Duitser het niet gedaan. De laatste keer dat Klopp de Keniaanse Belg liet starten, in de terugmatch op Porto, raakte hij amper een bal. En in zijn persconferentie voor de wedstrijd legde de Liverpool-coach er de nadruk op dat hij “twee van de beste aanvallers ter wereld” moest missen. “Als we er uitgaan, hoop ik dat we er op een eervolle manier uitgaan”, vatte Klopp zijn beperkte ambities samen.

Foto: Action Images via Reuters

Maar in een volgepakt Anfield ging Origi er vanaf de eerste minuut vol tegen aan. Na mistasten van Jordi Alba mikte Xherdan Shaqiri op Barça-doelman Marc-André Ter Stegen. Divock Origi was goed gevolgd om zijn allereerste goal in de Champions League binnen te duwen en 50.000 Liverpool-fans door het dak te laten gaan.

De Rode Duivel deed meer dan op de juiste plaats op het juiste moment staan. Hij liep zich te pletter om druk te zetten op de Barça-verdedigers. Hij gebruikte slim zijn lichaam om de duels te winnen. En hij probeerde zijn dichtste belagers te dribbelen. Aan de rust hadden twee spelers drie geslaagde dribbels achter hun naam: Lionel Messi en Divock Origi. Alle andere spelers samen kwamen aan twee geslaagde dribbels.

Foto: AP

Gemene tik Suarez

Na de blitzstart van Liverpool herstelde Barcelona het evenwicht. En kwamen er ook kansen. Lionel Messi mikte twee keer naast, Alisson redde op een poging van Coutinho, maar het was vooral Jordi Alba die een grote scoringskans liet liggen. Helemaal alleen voor Alisson weigerde hij niet aan te leggen met rechts, maar speelde hij gewoontegetrouw af op zijn grote broer Messi. Die stond in een veel minder gunstige positie om raak te treffen.

De misser van Alba stond symbool voor de gebrekkige focus waarmee Barcelona naar Liverpool was afgereisd. Ook Luis Suarez liet zich van zijn lelijke zijde zijn. Met een gemene tik trapte hij Andy Robertson van het veld. De Schotse flankverdediger moest aan de rust gewisseld worden voor Georginio Wijnaldum.

De ironie van de wedstrijd was dat het uitgerekende Wijnaldum was die Barcelona verder in de problemen bracht. Eerst dwong Virgil van Dijk Ter Stegen tot een save, daarna scoorde Wijnaldum twee keer kort na elkaar. Het eerste doelpunt na nieuw balverlies van Alba, de tweede goal met het hoofd op voorzet van Shaqiri.

Verlengingen behoorden tot de mogelijkheden, maar nog slaagde Barcelona er niet in te reageren. Liverpool kon de bal rondtikken en voetbalde ondanks de loodzware voetbalkalender in Engeland beter en scherper dan de Spaanse kampioen.

Foto: AP

Corner van het jaar

Het hoogtepunt van de wedstrijd moest dan nog komen. Trent Alexander-Arnold wandelde schijnbaar weg van de cornervlag om de hoekschop aan een ploegmaat te laten toen hij plots oog had voor Divock Origi. De Engelse rechtsback keerde op zijn stappen terug en stuurde een gemeten pass laag voor de voeten van de Belg in het strafschopgebied. Origi reageerde sneller de Barcelona-verdedigers om zijn tweede van de avond voorbij Ter Stegen te knallen. De Duitse doelman stond nog knullig in zijn handen te klappen toen Alexander-Arnold de hoekschop verzond.

Bij 4-0 was de spanning niet meer te houden in Anfield. Barcelona had aan een doelpunt genoeg om zich alsnog voor de finale te plaatsen. Door luid “You’ll never walk alone” aan te heffen probeerden de Liverpool-fans hun zenuwen weg te zingen.