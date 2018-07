Racing Genk dolt en maakt terugwedstrijd in Luxemburg overbodig in voorronde Europa League

KRC Genk heeft zich donderdagavond bijna helemaal verzekerd van de derde kwalificatieronde voor de Europa League. De Limburgers wonnen hun heenwedstrijd in de tweede van vier voorrondes tegen het Luxemburgse Fola Esch met 5-0. De terugwedstrijd van volgende week lijkt daardoor slechts een formaliteit.

Al na 45 minuten had Genk zijn schaapjes op het droge. Ruslan Malinovskyi (4.), Alejandro Pozuelo (19.), Leandro Trossard (25.) en Sébastien Dewaest (28.) zorgden voor de 4-0 ruststand in een loeiwarme Luminus Arena. Ook na de pauze was het niveauverschil duidelijk. Doelman Thomas Hym voorkwam met enkele puike reddingen de forfaitscore, maar het bleek slechts uitstel. Trossard (74.) verschalkte de goalie van Fola wel vanaf de penaltystip. De strafschop kwam er na handspel in de grote rechthoek.

De terugwedstrijd in Esch-sur-Alzette vindt plaats op 2 augustus, maar lijkt een maat voor niets te zullen worden. Behoudens een enorme verrassing neemt KRC Genk het in de derde kwalificatieronde van de Europa League op tegen het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk of het Poolse Lech Poznan. Zij hielden elkaar in Soligorsk in evenwicht (1-1).

AA Gent is rechtstreeks geplaatst voor die derde voorronde en kijkt daarin het Poolse Jagiellonia Bialystok of het Portugese Rio Ave in de ogen. De Polen deden donderdag de beste zaak door de heenwedstrijd voor eigen publiek met 1-0 te winnen.