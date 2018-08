Racing Genk met sprekend gemak naar derde voorronde Europa League: 1-9 over twee wedstrijden

Racing Genk heeft gedaan wat het moest doen in de tweede voorronde van de Europa League. De Limburgers hadden de heenwedstrijd met 5-0 gewonnen en waren nu met 1-4 te sterk voor het Luxemburgse CS Fola Esch. Edon Zhegrova, Bryan Heynen, Zinho Gano en opnieuw Edon Zhegrova scoorden voor Genk. In de volgende ronde wacht het Poolse Lech Poznan of het Wit-Russische Shakhtjor Salihorsk.

Na de makkelijke thuiszege in de heenwedstrijd (5-0) besloot coach Philippe Clement zijn spelers met het oog op de derby tegen Sint-Truiden (zondag om 18:00) wat rust te gunnen. Bijgevolg startte er geen enkele speler die bij de zege tegen Lokeren (0-4) van afgelopen zondag in de basis stond. Maar Fola was ook voor het Genkse B-elftal een hapklare brok. Dat bewezen de van STVV overgekomen Kosovaar Edon Zhegrova (13.) en Bryan Heynen (16.) al na een kwartier spelen, telkens op aangeven van de Poolse aanwinst Jakub Piotrowski.

In de tweede helft vielen er maar liefst drie doelpunten in amper vier minuten. De van Oostende overgekomen Zinho Gano (59.) klaarde de klus op aangeven van Zhegrova. Het antwoord kwam er via Stefona Bensi (61.) die op een assist van Dejvid Sinani de eerredder maakte. Zhegrova scoorde twee minuten later zijn tweede van de avond en zo werd het 1-4.

Genk strijdt in de derde kwalificatieronde om een ticket voor de play-offs. Dat doen de Limburgers tegen de winnaar van het duel tussen het Wit-Russische Shakhtjor Salihorsk en het Poolse Lech Poznan. In Wit-Rusland eindigde de heenwedstrijd op 1-1. De terugmatch staat donderdagavond (om 20.45 uur) op het programma.