David flikt het ook in Europa: Jonge nieuwkomer schenkt AA Gent zege in Poolse heksenketel

AA Gent heeft in de heenmatch van de derde (en voorlaatste) kwalificatieronde van de Europa League 0-1 gewonnen op bezoek bij het Poolse Jagiellonia Bialystok. Invaller Jonathan David scoorde net zoals afgelopen weekend bij zijn debuut voor de Buffalo’s in het slot van de wedstrijd. Een gelijkspel in eigen huis volstaat volgende week voor AA Gent om een beslissend tweeluik tegen het Franse Bordeaux met de poules van de Europa League als inzet af te dwingen.

AA Gent moest de openingsfase aan de thuisploeg laten, maar nam na tien minuten de controle over. Op het halfuur vergat Dompé een perfecte counter te bekronen met een doelpunt en ook Andrijasevic had de score moeten openen. Aan de rust stond het evenwel nog 0-0. In de tweede helft herstelde Bialystok het evenwicht, maar Coosemans moest zich niet omdraaien. Een kwartier voor het einde was het AA Gent dat de ban brak, maar het doelpunt van Andrijasevic werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleek slechts uitstel van executie: vijf minuten later scoorde invaller Jonathan David bij zijn Europees debuut het enige doelpunt van de partij. De Buffalo’s keren met een mooie voorgift terug naar België.

Bij kwalificatie voor de play-offronde wacht voor AA Gent de winnaar van de confrontatie tussen FK Marioepol en Bordeaux. De Fransen deden in Oekraïne een uitstekende zaak door met 1-3 te gaan winnen. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld. .