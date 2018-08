Sterk Genk wint ook in Polen en stoomt door naar play-offs Europa League

KRC Genk kwalificeerde zich donderdagavond overtuigend voor de play-offs (laatste voorronde voor de groepsfase) van de Europa League. De Limburgers overleefden moeiteloos de Poolse heksenketel van Lech Poznan en wonnen na de heenmatch (2-0) ook de terugmatch in Polen. Het werd 1-2. Samatta en Trossard maakten de Genkse goals. Het Deense Brondby wordt voor Genk vanaf volgende week de laatste hindernis richting Europa League.

Na de verdiende zege uit de heenmatch (2-0) bleek Racing Genk ook op het veld van Lech Poznan een maatje te groot voor de Polen. De Limburgers trokken zich weinig aan van de Poolse heksenketel en kozen vanaf het eerste fluitsignaal voor de aanval. Het openingsdoelpunt van Samatta na 19 minuten was niet meer dan logisch. De Tanzaniaanse spits had twee doelkansen nodig om op te warmen, maar bij zijn derde poging was het raak. Samatta werkte een voorzet van Ndongala prima in doel.

Poznan had geen antwoord in huis op de Genkse wervelwind. Malinovskyi trapte een vrije trap maar nipt over de kruising, Trossard miste oog in oog met de Poolse doelman. De pocketspits van Genk trof vlak voor de rust toch nog raak. Hij mikte een strafschop - afgedwongen door Ndongala – tegen de netten: 0-2 en match definitief gespeeld. De ongeveer 200 meegereisde Genksupporters mochten de kwalificatie vroegtijdig inzetten.

Foto: EPA-EFE

In een overbodige tweede helft lukte de thuisploeg al na vijf minuten de aansluitingstreffer via Cywka, maar voor veel onrust zorgde dat niet in de Genkse rangen. Philippe Clement had zelfs nog de luxe om een kwartier voor tijd zijn drie beste spelers - Trossard, Pozuelo en Malinovskyi - naar de kant te halen met het oog op de komst van Charleroi zondag.

In de play-offs, die op donderdag 23 en 30 augustus worden afgewerkt, wacht het Deense Brondby. De Denen namen in hun derde voorronde de maat van het Servische FK Spartak Subotica.