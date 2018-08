AA Gent bibbert even tegen Jagiellonia, maar stoot toch verdiend door in Europa

Net zoals Racing Genk heeft KAA Gent zich donderdagavond verdiend gekwalificeerd voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League. De Buffalo’s hadden het in de tweede helft even moeilijk tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok, maar wonnen thuis wel met 3-1 nadat ze de eerder de heenmatch al met 0-1 hadden gewonnen. Taiwo Awoniyi bracht Gent al snel op voorsprong, maar Martin Pospíšil maakte met de gelijkmaker in de tweede helft de match toch nog spannend. In de slotfase namen Jaremtsjoek en de onvermijdelijke David alle twijfels weg. In de play-offs wacht met het Franse Bordeaux wel een taaie tegenstander.

Twee op twee voor de Belgische teams in de derde voorronde van de Europa League donderdagavond. NadatRacing Genk zich een kwartiertje eerder soeverein had geplaatst voor de play-offs van het kleine broertje van de Champions League, verzekerde KAA Gent zich van een stek in de laatste voorronde. Al ging het bij de Buffalo’s wel iets moeizamer dan bij Racing Genk.

Nochtans was er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg in de eerste helft. De Buffalo’s namen onder impuls van een sterke Odjidja het heft in handen. Taiwo Awoniyi kopte zijn eerste treffer in loondienst van AA Gent ongedekt tegen de netten nadat Andrijasevic ook al veel te makkelijk de bal met het hoofd mocht deviëren op aangeven van Dompé. 1-0 en met de 0-1 van de heenmatch in de achterzak kon er AA Gent nog weinig gebeuren. Jagiellonia probeerde wel, maar doelman Kalinic kreeg amper of geen werk.

AA Gent leek makkelijk op weg naar de kwalificatie tot minuut 58. Na klungelen achteraan van Kalinic en Verstraete mikte Martin Pospíšil de gelijkmaker binnen. AA Gent bibberde een half uurtje maar coach Yves Vanderhaeghe zette orde op zaken. De trainer bracht Yaremchuk en David en de twee invallers bedankten prompt met een doelpunt in de slotfase. De Gentenaren spelen in de volgende ronde (op 23 en 30 augustus) tegen de Girondins de Bordeaux uit Frankrijk. Dat wordt een vette kluif.

Foto: Isosport

Foto: Photo News