Sensatie: wordt Dudelange de eerste Luxemburgse club ooit in de poulefase van een Europese competitie?

De heenmatch van de laatste voorronde van de Europa League had één serieuze verrassing in petto: F91 Dudelange klopte voor eigen volk het Roemeense Cluj met twee-nul en neemt zo een serieuze optie op de poulefase van de Europa League.

Twee goals na de rust, eentje van David Turpel en eentje van Danel Sinani, meer hadden de Luxemburgers niet nodig om voor de verrassing van de avond te zorgen nadat ze in de vorige ronde ook al Legia Warschau van ene Ricardo Sa Pinto met het schaamrood op de wangen naar de uitgang hadden gestuurd.

De kans is bijgevolg groot dat F91 Dudelange straks de eerste Luxemburgse club wordt die de poulefase van de Europa League bereikt en kans maakt op tegenstanders als Anderlecht of Chelsea.

In eigen land is de club al jaren outstanding en dat heeft het te danken aan het zakelijk instinct van… Flavio Becca, een naam die vooral bij wielerliefhebbers een belletje doet rinkelen. De Luxemburgse zakenman was financieel de drijvende kracht achter wielerteam Leopard, het project rond de broers Schleck en Fabian Cancellara. Becca zorgt voor de centen maar ook voor een doordacht beleid. Zo verdienen zijn overwegend buitenlandse spelers maximaal 9000 euro per maand maar wordt ook voor de familieleden naar werk gezocht. Bovendien is Dudelange de enige Luxemburgse club met een eigen jeugdopleiding, geleid door de Duitser Dino Topmöller, een ex-prof van onder meer Manchester City die ook trainer is van het eerste elftal.

Het Luxemburgse publiek kan het ook niet geloven.

Door het bereiken van de laatste voorronde van de Europa League wordt de Luxemburgse clubkas straks met minstens een miljoen euro gespijsd waardoor de kloof met de rest van de clubs in het Groothertogdom nog groter zal worden. Het bereiken van de poulefase zou niet minder dan een mijlpaal zijn in de geschiedenis van de club en het Luxemburgse voetbal.