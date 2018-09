Blamage voor Anderlecht: zielloos paars-wit verliest in Europa League van Slovaakse ploeg

Anderlecht hangt in de touwen. Spartak Trnava was een echte knokploeg die een uppercut uitdeelde: 1-0 verlies. En paars-wit had geen antwoord. Geen ideeën, weinig vernuft en dit keer ook amper kansen. Na de 1 op 9 in de competitie is het nu echt crisis. En zondag volgt de classico tegen Standard? Alarm.

What happens in Trnava, stays in Trnava. Nu bent u nieuwsgierig, hé. Het was warm in Slovakije – 28 graden – en de stad was kortgerokt. Alleen gebeurde er bitter weinig. Anderlecht was niet sexy genoeg.

Het creëerde voor de rust welgeteld één grote kans. Kums bereikte Amuzu, maar diens voorzet werd door de vrijstaande Dimata onbegrijpelijk overgekopt. Onze buurman op de tribune stootte ons aan: als mijn zoon zo’n kans mist, ben ik razend. ’t Is nogal een fanatiekeling, maar ergens had hij gelijk.

Vooral omdat de Brusselaars zo moeizaam tot scorekansen kwamen. Dat lag in de eerste plaats aan het antivoetbal van de Slovaken, maar Anderlecht had meer moeten versnellen.

Slecht veld

Paars-wit begon nochtans met een erg offensieve ploeg. Met Kums en Trebel, met de bedrijvige Amuzu en dribbelaar Musona én met het spitsenduo Dimata en Santini. Voor Sven Kums was het zijn eerste basisplaats dit seizoen en hij verdeelde het spel degelijk. Helaas kwam de touch of genius van Musona er nooit. Al was dat op zo’n veld ook allesbehalve simpel.

Echt waar. Toen ik deze zomer in mijn tuin zat, verwachtte ik elk moment een leeuw vanachter de struiken. Ons gras was een savanne door de droogte. Maar in Trnava verwachtte ik aan de horizon een op hol geslagen kudde bizons te zien. Zo vertrappeld en hobbelig was een grasmat zelden. Zo verziekt.

En eigenlijk zagen we ook een kudde bizons. Er zat geen greintje voetbal in Spartak Trnava. Ze liepen door elkaar, er zat geen lijn in en het was een pure knokploeg. Als er een Anderlecht-speler doorbrak werd hij onderuit geschoffeld. De Schotse scheidsrechter liet gewoon (te) veel toe. Kadlec had rood kunnen of zelfs moeten krijgen toen hij Amuzu neertrok en een penaltyfout op Dimata zag hij door de vingers. Welke Brusselse cowboy kon deze kudde temmen?

Op Twitter beperkte Marc Coucke zich ondertussen tot een fotootje van zijn aankomst in het stadion. De voorzitter sprak niet meer over een tekort aan voetballend vermogen. Dat had nochtans ook in de tweede helft gekund, want de grote kansen bleven uit. Coucke beleefde weinig plezier aan zijn eerste Europese match. Als het één troost kan zijn: ook Constant en Roger Vanden Stock wonnen niet bij hun Europese debuut. Ach, niet alle tradities moeten gebroken worden.

Ondertussen amuseerde het fanatieke thuispubliek zich wel te pletter. Dit zijn geen jongens die goed en zwierig voetbal verwachten van hun team. Spartak Trnava bereikte voor het eerst in jaren nog eens de Europese poules. De spelers trokken selfies voor het bord van de Europa League en bij elk balcontact kirden de 17.000 fans van plezier. Gelukkig was voetballen echt niet de specialiteit van de Slovaken. Anders hadden ze die twee counters en dat mistasten van Milic sneller afgestraft.

Nu Standard

Al werd het des te pijnlijker voor Anderlecht dat ze niets klaar kregen tegen dit team. Amuzu bleef wel gele kaarten afdwingen en zag een voorzet-schot op de lat dwarrelen, maar toen stokte het. En de ramp voltrok zich helemaal. Wie niet kan voetballen, scoort soms op stilstaande fases. Zowat alle corners van paars-wit trokken op niks, maar die ene van Spartak was perfect en viel binnen: 1-0 tegen het kneusje.

Tja, wat er gebeurde in Trnava zal dus niet in Trnava blijven. No way, het zal heel Europa rondgaan en RSCA schaamrood op de wangen bezorgen. De eerste Europese match van Marc Coucke levert tegelijkertijd zijn eerste crisis op. En na de 1 op 9 in de competitie wacht zondag ook nog eens Standard.