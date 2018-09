Racing Genk opent Europa League-groepsfase met vlotte zege tegen Malmö

Racing Genk heeft donderdagavond zijn openingswedstrijd in groep I van de Europa League in eigen huis met 2-0 gewonnen van de Zweedse landskampioen Malmö. Leandro Trossard scoorde met de rust in zicht de openingstreffer, twintig minuten voor affluiten zette topschutter Aly Samatta de 2-0 eindstand op het scorebord.

Dat het geen walk-over zou worden, was na het openingskwartier wel duidelijk in de matig volgelopen Luminus Arena, op deze laatste zomeravond van het jaar. Na een rommelige openingsfase waarin de bezoekers hoog druk probeerden te zetten, nam Genk de wedstrijd in handen, evenwel zonder de tegenstander met de rug tegen het eigen doel te drukken. Trossard en Ruslan Malinovskyi probeerden het dan maar met afstandsschoten vanuit de tweede lijn, meer dan een hoekschop leverde dat niet op.

Bij de eerste uitgespeelde kans voor de thuisploeg was het echter meteen raak. Met de rust in zicht zette rechtsachter Joakim Maehle met één beweging twee bezoekers in de wind, zijn strakke voorzet werd aan de tweede paal door kersvers Rode Duivel Trossard in één tijd in doel getrapt. Zo konden de Genkenaars met een verdiende 1-0 voorsprong de kleedkamers in, tegen een Malmö dat de Limburgers op geen enkele manier leek te kunnen verontrusten.

Ook na pauze gingen bij elke tempoversnelling van de thuisploeg Zweedse alarmbellen af. De bezoekers speelden stug en georganiseerd, maar beschikken niet over voldoende voetballende kwaliteiten om Genk een keer uit verband te spelen en dus leek een eerste nederlaag in negentien wedstrijden onder Uwe Rösler onvermijdelijk. De laatste Zweedse hoop werd twintig minuten voor tijd de kop ingedrukt, toen Samatta er na geharrewar in de zestien 2-0 van maakte, de zevende treffer van het seizoen van de 25-jarige Tanzaniaan in de Europa League. In de slotfase werd de aansluitingstreffer van Malmö nog afgekeurd wegens buitenspel.

Met drie punten komt Genk, dit seizoen in alle competities nog ongeslagen, samen met favoriet Besiktas aan de leiding in de groep. De Turken waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor Sarpsborg, op donderdag 4 oktober in Denemarken de tegenstander van de Genkies op de tweede speeldag.

Met de 2-0 van Genk is ook de eerste Belgische zege van dit jaar in de groepsfase van de Europa League een feit. Bekerwinnaar en vicekampioen Standard leed op het veld van de Spaanse EL-specialist FC Sevilla een zware 5-1 nederlaag, terwijl Anderlecht donderdagavond nog op bezoek gaat bij de Slovaakse landskampioen Spartak Trnava. In de Champions League opende landskampioen Club Brugge dinsdagavond al zijn campagne met een onverdiende 0-1 thuisnederlaag tegen het Borussia Dortmund van Axel Witsel.