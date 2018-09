Standard ondergaat wet van de sterkste tegen Sevilla in de Europa League

Standard heeft donderdagavond zijn openingswedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. De Rouches gingen op het veld van FC Sevilla met 5-1 de boot in.

De thuisploeg kwam in het snikhete Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán vroeg op voorsprong. Na een overtreding van Cimirot op de rand van het strafschopgebied nam Ever Banega de vrijschop voor zijn rekening. De Argentijn draaide het leer over de Luikse muur, buiten het bereik van doelman Ochoa: 1-0 na 8 minuten. Na een geanimeerde openingsfase herstelden de Rouches het evenwicht, al bleef concreet doelgevaar wel uit. Op slag van rust schakelden beide ploegen opnieuw een versnelling hoger. Na een corner viel het leer met een gelukje voor de voet van de vrijstaande Djenepo (39.), die de gelijkmaker gevleid in doel duwde. Lang kon Standard niet genieten van de 1-1, want amper twee minuten later klom Sevilla opnieuw op voorsprong. Franco Vazquez (41.) legde met een loeihard schot de 2-1 ruststand vast.

Voor zoveel Sevilliaanse schoonheid kan je ook als @Standard_RSCL-fan enkel een daverend applaus geven! ?? pic.twitter.com/4tQ8PWnkOi — Play Sports (@playsports) 20 september 2018

Standard kwam met nieuwe moed uit de kleedkamers, maar moest in de tweede helft de kelk tot op de bodem ledigen. Wassim Ben Yedder (49.) tikte na matig verdedigen van de Rouches de 3-1 eenvoudig door de benen van Ochoa. Twintig minuten later strafte Ben Yedder (70.) zuur balverlies van Marin genadeloos af. Na een strafschopovertreding van Vanheusden scoorde Banega (74.) vanaf de stip zijn tweede treffer van de avond. Sevilla kreeg nog kansen om de score verder uit te diepen, maar liet dat na. Standard plaatste daar bitter weinig tegenover.

Op speeldag twee in groep J neemt Standard het op 4 oktober in Luik op tegen het Turkse Akhisarspor, dat met 0-1 onderuit ging tegen het Russische Krasnodar. Komend weekend trekken de Rouches naar Anderlecht voor de topper van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League.