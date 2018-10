Crisis is compleet bij Anderlecht: ook Zagreb is een maat te groot voor zwalpende Brusselaars

Het gaat van kwaad naar erger met Anderlecht. Na de bekernederlaag tegen Union en het gelijke spel tegen tien Truienaren slaagde paars-wit er voor de derde keer op rij niet in een thuiswedstrijd te winnen. Dinamo Zagreb bezorgde Anderlecht een nul op zes én een flinke kater in de Europa League, de zoveelste opdoffer in het nog jonge seizoen. Een oerdomme strafschop en een afgeweken schot bezegelden het Brusselse lot (0-2).

Meer goede wil dan talent en een absoluut gebrek aan zelfvertrouwen: tot zover in een notendop het Anderlecht dat in de vooravond Dinamo Zagreb partij gaf. Anderlecht wilde wel, getuige een energieke start met al in de eerste minuut een hoekschop voor paars-wit. Het was geen toeval dat die werd afgedwongen door Zakaria Bakkali. De Belgische Marokkaan probeerde het vuur in de pan te jagen maar vond geen medemaats die bereid waren de strijd mee aan te gaan. In balbezit zag je de angst op het aangezicht van de Anderlecht-spelers waardoor ze zich beperkten tot risicoloos rond tikken.

De potige Kroaten kregen de tijd om in de wedstrijd te komen en kregen, met hulp van een schutterend paars-wit, de voorsprong aangeboden. Najar speelde het leder volledig verkeerd in waardoor Petkovic op Didillon mocht afstormen. De teruggekeerde Vranjes probeerde met één van zijn drieste tackles de meubelen te redden maar raakte enkel Petkovic en geen bal. Logische strafschop dus en die werd door Hajrovic netjes binnen gelegd.

De strafschopfout van Vranjes Foto: Isosport

De kopjes gingen nog dieper en heel even leek Zagreb de klus meteen te willen klaren. Orsic’ schuiver kende geen succes en ook Gojak had beter moeten doen met een aanval recht door het hart van de paars-witte defensie. Anderlecht wankelde.

Foto: Photo News

Nog een gelukje dat Zagreb niet het talent had om de klus te klaren of Anderlecht had al op het half uur met de billen bloot kunnen staan. Beetje bij beetje probeerden Bakkali en Trebel - de enigen op niveau - het tij te keren maar verder dan een afgeblokte volley van Santini en een afgeweken bal van Dimata kwamen de Brusselaars niet.

Rood Vranjes

De tactische richtlijnen die Hein Vanhaezebrouck zijn manschappen tijdens de pauze had meegegeven, mochten na welgeteld vijftien seconden spelen de prullenmand in. De Bosnische verdediger gleed uit maar haalde en passant nog snel een Kroatische aanvaller neer. Tweede geel en nog een gelukje dat Didillon een uitstekende redding had op de vrije trap van Orsic of de malaise was compleet geweest. Vanhaezebrouck wist het ook heel even niet meer en zag zijn doelman bijna de fout ingaan op een onschuldig ogende kopbal.

Aan het Brusselse publiek zal het deze keer niet hebben gelegen: de weliswaar niet zo talrijk opgekomen Anderlecht-fans zorgden wel voor de nodige vocale steun. Bakkali, alweer hij, probeerde de motor aan de praat te krijgen maar verder dan wat ongevaarlijke vrije trappen en hoekschoppen kwamen de Brusselaars niet. Aan de overzijde mocht doelman Didillon een kaarsje branden toen een schot van Olmo via de Franse doelman op de dwarsligger caprioleerde.

De berusting. En het feit dat je alleen maar een paar Kroaten in de buurt van de micro hoort: dat is misschien nog het ergste van deze wanvertoning. Intriest. #ANDZAG — Guillaume Maebe (@GuillaumeMaebe) October 4, 2018

Vanhaezebrouck en co moesten de kelk tot op de bodem ledigen. Gojak werd met nog twintig minuten te spelen vrijgespeeld en zag zijn schot via het lichaam van Makarenko voorbij de kansloze Didillon vliegen. Nul-twee en match gespeeld. Zelfs de rode kaart van Théophile-Catherine kon het matchverloop niet meer wijzigen.

Kroatische vreugde! Foto: BELGA

In de andere wedstrijd haalde Fenerbahce het relatief makkelijk van het Slovaakse Trnava met twee doelpunt van Slimani (2-0). Anderlecht staat bijgevolg afgezonderd laatste met nul punten uit twee wedstrijden. Zagreb leidt met het maximum, Fenerbahce en Trnava hebben beide drie punten achter hun naam staan. Aangezien de eerste twee per groep verder gaan, is er voor Anderlecht nog niets verloren. Maar het tij moet dringend keren voor de Brusselaars.

De zoveelste afgang in het @CouckeMarc tijdperk. Hopelijk heeft @LucDevroe zijn zakken goed gevuld door de transfers zoals den Herman want wij zijn er wreed arm van geworden. Arm, arm Anderlecht... — RSCAfan (@RSCA77) October 4, 2018

