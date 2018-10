Genkse motor sputtert op Noorse bodem, eerste nederlaag van het seizoen is een feit

Na zeventien officiële wedstrijden zonder nederlaag weet ook Racing Genk wat verliezen is. Geen schande, integendeel. Maar dat die eerste nederlaag er kwam op het veld van het bescheiden Noorse Sarpsborg zag niemand aankomen. De Genkenaren gingen in de Zuid-Noorse stad pijnlijk met de billen bloot.

Tachtigduizend inwoners telt Sarpsborg, achtduizend onder hen waren naar het gezellige stadionnetje van Sarpsborg 08 FF afgezakt om hun elftal voor het eerst in tien jaar Europees te zien spelen. En de Noren hebben hun afspraak niet gemist. Al had Genk zo ook zijn reden om het onderste uit de kan te halen. De Limburgers speelden immers hun honderdste Europese wedstrijd, winst zou de vijftigste Europese zege zijn in de geschiedenis van de Limburgse fusieclub.

Het kon de jongens van Philippe Clement schijnbaar nauwelijks motiveren. De Scandinaven kwamen duidelijk met betere bedoelingen uit de kleedkamer en die inzet werd al snel beloond: Mortensen devieerde een voorzet-schot achter het steunbeen voorbij een machteloze Vukovic. Van een koude douche gesproken. En nog waren de Genkenaren niet wakker. Het spel was zwak, de staat van het oude kunstgrasveld was voor de Limburgers evenmin een helpende factor. Genk probeerde wel het heft in handen te nemen maar het spel was te onnauwkeurig zodat het gevaar uitbleef.

Trossard

Maar in tijden van nood is er nog altijd Leandro Trossard. De tweede helft was nog maar nauwelijks op gang gefloten of de flankspeler pakte uit met één van zijn gekende bewegingen. Veinzen, uitkappen en overhoeks scoren: vintage Trossard (1-1). Wie dacht dat de Genkse trein nu definitief vertrokken was, kwam bedrogen uit. Nog geen tien minuten later leidde Sarpsborg alweer nadat Zachariassen van dichtbij mocht afwerken. En de soep werd nog zuurder: Mortensen, alweer hij, haalde van buiten de zestien staalhard uit, de 7885 aanwezige Noren gingen collectief uit hun dak. Academisch was het allemaal niet maar Sarpsborg leidde wel met twee doelpunten voorsprong.

Genk probeerde nog de bakens te verzetten maar toen een heerlijke pegel van Trossard op de dwarsligger uiteenspatte, was het duidelijk dat Genk met zijn eerste nederlaag van het seizoen flirtte. De inzet was er wel maar voor de eerste keer dit seizoen sloeg de Genkse motor niet aan. Met alle gevolgen vandien. Dat smaakmaker Leandro Trossard in de slotfase nog geblesseerd het veld moest verlaten, maakte het verlies alleen maar erger.

In de andere wedstrijd van groep I won Malmö (2-0) van Besiktas zodat de vier teams na twee wedstrijden drie punten hebben. Geen man overboord dus voor de Genkenaren.