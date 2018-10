Anderlecht geeft Europese wederopstanding op domme manier uit handen

Anderlecht heeft de kans laten liggen om zijn Europa League-campagne nieuw leven in te blazen. Tegen de Turkse topclub Fenerbahçe kwamen de Brusselaars 2-0 voor dankzij twee pareltjes van Zakaria Bakkali, maar twee domme tegengoals op vijf minuten tijd gooiden roet in het eten. 2-2, Anderlecht blijft achter met één op negen. Nu moet het over twee weken de drie punten proberen te pakken op het veld van Fenerbahçe.

Fenerbahçe SK, Turks recordkampioen en met grote namen als Martin Skrtel (ex-Liverpool), Islam Slimani (ex-Leicester), Mathieu Valbuena (voormalig Frans international) in de selectie. En vooral: in zwaar weer in de eigen Turkse Süper Lig, waar de club slechts veertiende stond met de zwakste aanval van de hele reeks. Kortom, een uitgelezen kans voor Anderlecht om duidelijk te maken dat de wederopstanding was ingezet na de 4-2-zege tegen Cercle Brugge.

Trainer Hein Vanhaezebrouck koos in vergelijking met de zege tegen Cercle voor drie nieuwe namen in de ploeg: Ivan Santini verving de geblesseerde Landry Dimata voorin, Alexis Saelemaekers keerde terug uit schorsing en Kenny Saïef kwam op de andere flank erin voor Francis Amuzu.

Foto: Photo News

Fenerbahçe liet de bal van meet af aan Anderlecht en dat maakte daar dankbaar gebruik van. Na amper vijf minuten hadden de Brusselaars al op voorsprong kunnen staan, maar doelman Tekin bracht met de vuisten redding op een volley van Pieter Gerkens. De Turken verkeerden duidelijk in een vertrouwenscrisis, gaven bal na bal weg en lieten Anderlecht lustig groeien in de match. Zakaria Bakkali en Sven Kums kwamen hoe langer hoe meer in beeld en zetten enkele knappe combinaties op.

Anderlecht op rozen dankzij twee pareltjes van Bakkali

Even na het halfuur resulteerde dat in de 1-0 na een aanval uit het boekje. Alexis Saelemaekers gaf de bal vanop rechts gepast centraal voor de inlopende Kums, die op zijn beurt het leer prima doortikte tot bij de doorspurtende Bakkali. ‘Zak’ knalde heerlijk in de overhoekse winkelhaak.

Fenerbahçe had zich tot dan vooral beperkt tot (pogingen tot) counteren en kwam vlak daarna ook op die manier dicht bij de 1-1. Anderlecht-doelman Thomas Didillon had echter een prima reflex in huis op een poging van dichtbij van Michael Frey. Net voor rust kon Kums de voorsprong nog bijna verdubbelen. Zijn prima vrije trap stuitte via de binnenkant van de paal weer het veld in.

Foto: Photo News

“Ik heb nog geen écht goede match gespeeld voor Anderlecht”, zei Bakkali in een interview met onze krant. Dan zijn we toch erg benieuwd wat hij zelf van zijn match tegen Fenerbahçe vond, want vlak na de rust deed hij zijn kunstje van de eerste helft nog eens dunnetjes over. De eenmalige Rode Duivel werd gevonden met een lange bal, kneep naar binnen tegen een wijkende verdediger en schilderde de bal met zijn linker zomaar in de verste hoek. 2-0, Anderlecht leek zijn schaapjes op het droge te hebben.

Makkelijke tegendoelpunten gooien roet in het eten

Tot Pieter Gerkens blunderde: de middenvelder lanceerde zowaar aanvaller Frey met een dramatische terugspeelbal en die faalde dit keer niet. Enkele minuten later stond het zowaar 2-2. Fenerbahçe-kapitein Hasan Ali Kaldirim mocht oprukken met de bal, zag geen afspeelmogelijkheid en kon dan veel te makkelijk zelf aanleggen. Vanop enkele meters knalde hij door de benen van Bubacar Sanneh tegen de touwen. Net zoals in de competitie tegen Cercle Brugge pakte Anderlecht opnieuw twee makkelijke doelpunten.

Foto: AFP

De gelijkmaker was een klap voor Anderlecht, dat even sterretjes zag. Naar het einde toe kwamen de Brusselaars wel weer opzetten, maar verder dan een volley die hoog over ging van Kums kwam een moegestreden paars-wit niet meer. Door het gelijkspel blijft paars-wit laatste in groep D van de Europa League met één op negen. Dinamo Zagreb heeft het maximum van de punten, Fenerbahçe telt vier punten en Spartak Trnava drie punten.