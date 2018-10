Racing Genk verrast Europa door met zware cijfers te gaan winnen bij Turkse topclub Besiktas

Racing Genk heeft met een straffe 2-4-zege op het veld van Besiktas Europa met verstomming geslagen. Vooral de eerste twee doelpunten van de Belgische competitieleider waren van uitzonderlijke makelij. Door de zege komt Racing Genk alleen op kop in groep I van de Europa League.

De verplaatsing naar Besikas was zonder twijfel de meest gevreesde wedstrijd in de Europa League voor Racing Genk. Tegen een Turks topteam, met sterren als Vida, Quaresma en Lens. In een stadion vol verhitte Turken, waar in een nog niet zo ver verleden zelfs één van de tegenstanders gewisseld moest worden omdat hij gehoorproblemen kreeg. Zoveel kabaal maken die dekselse fans. En dan moesten de Limburgers het nog zonder topschutter Leandro Trossard doen - het goudhaantje had een blessure opgelopen. Ook Sander Berge was overigens geblesseerd. Het duo werd vervangen door Joseph Paintsil en Bryan Heynen.

Maar eenmaal op het veld lieten de Belgische competitieleider het amper aan zijn hart komen. Racing Genk nam onder een striemend fluitconcert de match in handen. Met verzorgd voetbal van achteruit en met Ruslan Malinovsky als uitblinker op het middenveld. Niet toevallig kwam de eerste kans die naam waardig van de man uit Oekraïne. Hij draaide slim rond zijn bewaker en krulde de bal vanop zo’n 25 meter maar nipt naast de paal van Loris Karius (ex-Liverpool), de Besiktas-doelman die we ons nog herinneren van de Champions League-finale.

Doelpunt om in te kaderen van Racing Genk

Halverwege de eerste helft kreeg Genk de 42.000 Turken in het Vodafone Park stil met een weergaloze aanval die aan de eigen achterlijn begon. Verdediger Jhon Lucimi verdedigde keurig uit, via linksback Jere Uronen, een knappe passeerbeweging van Malinovsky en een opening van Alejandro Pozuelo werd Besiktas helemaal uit verband gespeeld. Rechtsback Joachim Maehle had een boulevard aan de rechterkant, zijn voorzet was perfect op maat voor Mbwana Samatta en de volley van de Tanzaniaan paste precies onder de deklat. 0-1, en het was nog verdiend ook.

Foto: EPA-EFE

Samatta speelde een sterke wedstrijd als eenzame spits en maakte er een minuut later ei zo na 0-2 van. De aanvaller plukte een lange bal knap uit de lucht en haalde ineens uit. Karius kon zijn schot maar net uit de verste hoek halen. En Besiktas zou nog eens ontsnappen aan een dubbele achterstand: toen de Turken er dan toch eens in slaagden op te schuiven, brak Genk razendsnel uit. Samatta kwam vanuit een schuine hoek oog in oog met Karius. Zijn rollertje rolde net voorbij de verste paal, de inlopende Dieumerci Ndongala kwam een grote teen tekort om de bal nog tegen de netten te duwen.

Resem kansen op de counter voor Genk

Na rust moest Genk achteruit en kwam Besiktas opzetten. Ricardo Quaresma krulde een bal voorbij de verste paal, maar heel veel dichter kwamen de Turken niet. Dan was de leider in de Belgische competitie veel gevaarlijker op de counter. Paintsil trapte oog in oog met Karius slapjes in de handen van de Duitser, Pozuelo krulde een bal over de kruising. Even later werd de Spanjaard door maatje Malinovsky zelfs afgezonderd voor het doel van Besiktas, maar zijn laconieke stifter werd door Karius doorzien.

Foto: REUTERS

Pas twintig minuten voor tijd deed Genk wat het moest doen. En alweer na zo’n heerlijke aanval over de rechterkant. Maehle speelde in, zette de turbo aan en kreeg de bal terug van Malinovsky. De jonge Deen gaf laag voor en alweer Samatta gaf Karius geen schijn van kans: 0-2. Genk had echter de pech dat vier minuten later de aansluitingstreffer letterlijk uit de lucht viel. Een voorzet die te ver leek werd terug in het pak gekopt en Vagner Love reageerde alert: 1-2. Onder druk van de uitgelaten Turkse fans ging de thuisploeg met man en macht op zoek naar de gelijkmaker.

Nog drie goals in knotsgekke slotfase

Heel even leek Genk in paniek te raken. Tot Pozuelo de motor weer aan het draaien kreeg. Samatta kopte een wenkende kans nog over, maar daarna kon Dieumerci Ndongala zomaar door het hart van de Turkse defensie lopen. De Congolees maakte van een slechte controle een goede dribbel - WK-finalist Vida werd in zijn hemd gezet - en schoof koel onder Karius binnen. Twee minuten later was de euforie compleet: de naar voren geschoven Turken werden nog eens koud gepakt op de tegenaanval. Samatta gaf de bal voor, aan de tweede paal kopte invaller Jakub Piotrowski zowaar de 1-4 binnen. Vijf minuten voor tijd milderde Vagner Love nog met zijn tweede van de avond, maar dat maakte het Genkse feestje er niet minder om.

Door de zege van Racing Genk op het veld van Besiktas komen de Limburgers alleen op kop in groep I van de Europa League met zes op negen. De twee andere teams in de groep, Malmö en Sarpsborg, speelden immers 1-1 gelijk en tellen nu allebei vier op negen. Besiktas is zowaar laatste met drie op negen.