Standard verrast groepsleider Krasnodar in blessuretijd

Standard heeft een felbevochten 2-1-zege gepakt tegen het Russische Krasnodar in de Europa League. De bezoekers kregen de beste kansen, maar een geweldige volley van Renaud Emond en een straffe kopbal van Konstantinos Laifis diep in de blessuretijd schonken de Rouches een onverhoopte zege. Daardoor staat Standard na drie speeldagen samen met Sevilla en Krasnodar op zes punten.

Met Krasnodar trof Standard de groepsleider in groep J van de Europa League en dat was eraan te merken. De Russen hadden Uros Spajic (ex-Anderlecht) en Braziliaanse Belg Wanderson in de ploeg en hadden op de vorige speeldag Sevilla met 2-1 verslagen. Standard moest het volgende slachtoffer worden, en de Rouches kropen in de eerste helft door het oog van de naald. De Russen misten tot twee keer toe nogal schlemielig toen Standard-doelman Guillermo Ochoa een vlottende vrije trap loste.

Onder impuls van een sterke Wanderson - misschien een tip voor Roberto Martinez? - bleven de bezoekers uit Rusland ook daarna domineren. Een inzet van de man die nog voor Beerschot en Lierse uitkwam, vloog centimeters naast de paal. Op slag van rust was het dan toch zover: Petrov vond de ruimte in de rug van de Standard-verdediging en gaf laag voor, Ari had de 0-1 maar voor het binnenlopen.

Standard leek aangeslagen, maar de tweede helft was nog maar nauwelijks afgetrapt of de Luikenaars stonden alweer gelijk. En hoe: Renaud Emond had gezien dat de Russische doelman Andrei Sinitsyn uit zijn doel was gekomen op een lange bal, ving het leer op en volleyde het ding vanop een meter of 25 vlot over de Russische goalie. Een prachtig doelpunt.

Foto: BELGA

Onverhoopte winning goal in blessuretijd

Krasnodar wilde meteen reageren, maar liep bijna meteen nog eens in het Luikse mes. Een uittrap van Ochoa werd volkomen verkeerd ingeschat door de Russische defensie en Mehdi Carcela kon met de bal aan de haal. De Belgische Marokkaan kwam oog in oog met Sinitsyn, maar trapte vanuit een scherpe hoek op de binnenkant van de paal. Het ging nu over en weer in een razend spannende tweede helft, waarin de Russen driftig op zoek gingen naar een tweede goal. Ari miste alleen voor Ochoa echter twee keer op rij.

Foto: BELGA

Aan de overkant bood Djenepo Emond een kans aan na een snelle counter, maar de spits trapte slap in de handen van de doelman van Krasnodar.

De Russen drongen nog flink aan in het slot, maar de goal viel zowaar aan de overkant. Diep in blessuretijd kopte Laifis een hoekschop met een fameuze boog in de verste winkelhaak. Sclessin ontplofte, Krasnodar zat in zak en as. Door de zege staat Standard samen met Sevilla en Krasnodar op zes punten. Over twee weken volgt de terugmatch in Rusland.