Blunderend Anderlecht gaat opnieuw af en is nu al uitgeschakeld in Europa

Anderlecht is al uitgeschakeld in de Europa League na een 2-0 nederlaag op het veld van Fenerbahçe. Paars-wit had het merendeel van de partij de bal tegen de Turkse nummer vijftien, maar deed er amper wat mee en kreeg alweer twee lullige goals binnen. In het slot maakte Zakaria Bakkali de rampavond compleet met twee gele kaarten op enkele minuten.

Winnen, dat moest Anderlecht doen op bezoek bij de Turkse topclub Fenerbahçe om zijn kansen op een Europese overwintering gaaf te houden. Trainer Hein Vanhaezebrouck besloot daarvoor het vertrouwen te behouden in de 4-3-3 die afgelopen weekend met 1-2 was gaan winnen op het veld van Waasland-Beveren. Bij de thuisploeg, slechts op de vijftiende plaats in de eigen competitie, kwam voormalig Frans internatonal Mathieu Valbuena in de ploeg naast andere namen als Martin Skrtel en Islam Slimani.

Het Şükrü Saracoğlustadion was door het vroege aanvangsuur (16u50 in België, 18u50 in Turkije) maar halfvol en de thuisblijvers kregen geen ongelijk. Anderlecht trok al snel het laken en het balbezit naar zich toe, maar deed daar weinig mee. Voorzetten kwamen er amper. Centraal werd er gretig in de trechter gelopen tegen een dubbele linie aan Turken, die er wel een paar keer gevaarlijk uitkwamen. Toch waren het de bezoekers uit België die op slag van rust het dichtst bij een doelpunt kwamen. Een vrije trap van Adrien Trebel raakte de bovenkant van de lat.

Foto: EPA-EFE

Alweer twee lullige tegendoelpunten

Na rust meer van hetzelfde: Anderlecht dat schijnbaar controle had, maar Didillon moest paars-wit wel rechthouden op een laag schot van Eljif Elmas. Heel even slaagden de Brusselaars erin de Turken achteruit te duwen en een drietal hoekschoppen op rij te forceren. Veel leverde dat echter niet op. Ondanks het balbezit stond Anderlecht veel te laag te voetballen, aanwezigheid in de vijandige zestienmeter was er amper. Op deze manier kan je gewoon niet scoren.

Twintig minuten voor tijd viel het gevreesde tegendoelpunt. Mathieu Valbuena gooide een indraaiende voorzet voor doel en het leer dwarrelde er aan de tweede paal zomaar in. Vier minuten later was het helemaal over en uit voor de Belgische recordkampioen. Vranjes ging veel te laconiek naar een bal en zag Valbuena ermee aan de haal gaan. De Fransman bleef koel oog in oog met Didillon en schotelde spits Michael Frey de 2-0 voor.

Foto: BELGA

Rood voor Bakkali

Anderlecht moest de kelk tot de bodem ledigen met twee gele kaarten voor Bakkali op enkele minuten tijd. Eerst een drieste fout, daarna een overtreding waarmee hij een veelbelovende aanval van Fenerbahçe afbrak. Scheidsrechter Andreas Ekberg zwaaide terecht met de rode kaart. Dat kon er ook nog wel bij.

Door de nederlaag blijft Anderlecht achter met een blamerende één op twaalf in de Europa League. Daardoor is het meteen ook uitgeschakeld: paars-wit kan zowel leider Dinamo Zagreb als nummer twee Fenerbahçe niet meer bijhalen.