Genk pakt gouden punt tegen sterk Besiktas en blijft op kop in de Europa League

KRC Genk speelde op de vierde speeldag in de Europa League in eigen huis 1-1 gelijk tegen een sterk Besiktas. De Limburgers stelden in de eerste helft teleur maar kwamen in de slotfase alsnog langszij tegen de Turkse topclub dankzij een rake knal van Sander Berge. Genk blijft mede door het gelijkspel in Malmö-Sarpsborg op kop in Groep I.

Philippe Clement rekende op nagenoeg dezelfde ploeg die twee weken terug in Istanboel een knappe 2-4 zege boekte. De coach van Racing Genk moest één noodgedwongen wissel doorvoeren: Jhon Lucumi ontbrak met een blessure, zijn vervanger achterin was Joseph Aidoo. Sander Berge, die enkele weken buiten strijd was met kniepijn maar afgelopen weekend in de topper tegen Club Brugge (1-1) in de basis startte, moest tevreden zijn met een plek op de bank.

Besiktas kon opnieuw rekenen op vedetten Pepe en Ryan Babel. Voor doelpunten deed trainer Senol Günes, naast Babel, ook nog beroep op Jeremain Lens en Ricardo Quaresma.

Foto: JEFFREY GAENS

De Turkse fans roerden zich voor de aftrap en dat werkte blijkbaar stimulerend voor Besiktas, dat duidelijk zijn lessen had getrokken uit de heenwedstrijd en de Limburgers hoog onder druk zette. Jeremaine Lens moest al vroeg gewisseld worden met een blessure maar het was vooral Ricardo Quaresma die het Genk knap lastig maakte. Toen Aidoo op het kwartier dom de bal verloor bij het inspelen, kon de Portugees alleen op Vukovic afstormen. De Genkse doelman raakte de bal nog maar niet voldoende om hem uit doel te houden: 0-1.

Foto: BELGA

Even later ging Aidoo opnieuw in de fout waardoor de pas ingekomen Pektemek oog in oog kwam te staan met Vukovic maar die schoot gelukkig voor Genk op de doelman.

De voorbije weken oogstte Genk lof van vriend en vijand maar stelde deze keer teleur. Pas in het slot van de eerste helft staken de Limburgers hun neus aan het venster. Samatta kon de bal echter net niet laag genoeg houden en knalde recht op de doelman.

Foto: Photo News

Druk naar voor

Genk probeerde in de tweede helft meer druk naar voor te zetten maar de grootste kans was opnieuw voor de Turken. Quaresma zwiepte een gekrulde voorzet naar doel maar een duikende Babel kopte net naast. Even later dreigde de Nederlander opnieuw maar Aidoo was deze keer goed teruggekomen en ontzette de bal.

Clement greep in: Berge kwam in de plaats van Malinovskiy en Paintsi verving Fiolic. Genk bleef proberen maar Pozuelo vond geen gaatje en Samatta werd niet bereikt tegen Pepe en Vida. Trossard werd duidelijk gemist maar gelukkig was Besiktas meer zo trefzeker als in de eerste helft en het spannend bleef. Pepe trok aan de noodrem toen Ndongala ontsnapte maar kwam goed weg met geel.

Foto: Photo News

De Turken lieten Genk komen en probeerden er enkel nog af en toe snel uit te komen. Genk kreeg maar geraakte niet aan uitgespeelde kansen en bleef steken op enkele hoekschoppen. Tot de ingevallen berge vijf minuten voor affluiten verschroeiend uithaalde vanuit de tweede lijn. De bal verdween buiten het bereik van Zengin links in doel: 1-1!

Gouden wissel, gouden punt! pic.twitter.com/6Dh6qvXWGT — Play Sports (@playsports) 8 november 2018

In de slotminuut was Genk er nog drie keer dicht bij. Eerst Maehle met een afstandsschot, dan Heynen die leek binnen te duwen maar de bal zag afgeblokt worden door ploegmaat Ingvartsen, die daarna op zijn beurt zelf nog kon trappen maar doelman Zengin redde.

Gelijkspel in Scandinavisch onderonsje

In de andere partij in groep I, een Scandinavisch onderonsje, ontving Malmö in Zweden de Noren van Sarpsborg: 1-1. Door dat gelijkspel is er nog niets beslist in de groep: Genk blijft op kop met zeven punten, Malmö en Sarpsborg hebben er elk vijf en Besiktas heeft er vier.

Op de vijfde en volgende speeldag, die op 29 november op de planning staat, trekt Genk naar Malmö. Sarpsborg ontvangt op hetzelfde ogenblik Besiktas. Afsluiten doen de Limburgers op 13 december met een thuismatch tegen Sarpsborg.