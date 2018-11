Belgische Braziliaan Wamberto houdt Standard van stuntzege in Rusland

Standard heeft donderdagavond net niet kunnen stunten in de Europa League. Op bezoek bij Krasnodar - de nummer drie in Rusland - stond het lang 0-1 voor dankzij een knappe goal van Carcela, maar gaf het finaal in drie minuten de match helemaal uit handen. Uitgerekend Wanderson Wamberto, een Braziliaanse Belg die bij Beerschot en Lierse groot werd, bracht de Rouches het nekschot toe. Het werd 2-1. Door die nederlaag staat Standard nu derde in Groep J, met drie punten minder dan leiders Krasnodar en Sevilla. Europese kwalificatie wordt moeilijk, maar is niet onmogelijk.

De thuisploeg begon in eigen huis furieus aan de partij. Standard wist niet waar eerst een brandje blussen, maar pogingen van oude bekende Wanderson (ex-Lierse en Beerschot en de zoon van ex-Stndard speler Wamberto) en Ari werden gemist. Op het kwartier hervonden de Rouches de rust. Cimirot was eerst gevaarlijk met een (afgeweken) afstandschot, waarop Carcela de bezoekers na twintig minuten - nog steeds enigszins tegen de gang van het spel in - op voorsprong bracht. De Belgische Marokkaan nam een voorzet van gelegenheidslinksback Laifis ineens op de slof en Krasnodar-doelman Safonov was kansloos op de botsende bal. Standard liet het initiatief in het vervolg van de eerste helft opnieuw aan de Russen, die op slag van rust nog dreigden met een streep van Wanderson.

Na rust opende Krasnodar opnieuw gevaarlijk. Claesson trapte na vijf minuten, alleen voor Ochoa, onbegrijpelijk naast de bal en scheidsrechter Stavrev hield de kaken op elkaar bij een bitse duw van Vanheusden op Ari in de zestien. Aan Luikse zijde toonde Lestienne zich met een schot voorlangs.

Krasnodar bleef drukken en elf minuten voor tijd kwam de verdiende gelijkmaker toch op het bord. Invaller Suleymanov dook in de rug van de Luikse verdediging en trapte de 1-1 diagonaal voorbij Ochoa in doel. De Rouches waren aangeslagen en nauwelijks drie minuten later haalde Wanderson tegen de ex-ploeg van zijn vader de trekker over. Met een flitsende één-twee met Ari zette hij drie Standard-verdedigers in de wind en knalde hij de winning goal in doel. Standard ging in het slot nog met de moed der wanhoop in de aanval, maar Sa buffelde de enige kans over. Krasnodar besloot de partij met een vrijschop van Ari op de paal.

Door de nederlaag zakt Standard in de tussenstand in groep J terug naar de derde plaats met zes punten. Krasnodar (9) leidt samen met Sevilla (9), dat met 2-3 won bij rode lantaarn Akhisar (0).