Anderlecht kan weer niet winnen in één van de meest troosteloze Europese avonden ooit in de clubgeschiedenis

Neen, het is momenteel niet fijn toeven in het Brusselse Constant Vanden Stockstadion. Zelfs een Europese wedstrijd zonder inzet tegen het nietige Spartak Trnava kon niet met een zege worden afgesloten. De wedstrijd eindigde zoals ze begon.

Met maar liefst acht wijzigingen tegenover de wedstrijd van afgelopen zondag op Sint-Truiden had Hein Vanhaezebrouck nog maar eens zijn elftal door elkaar gegooid. Anderlecht was al voor de wedstrijd mathematisch uitgeschakeld voor de volgende ronde in de Europa League en dat gaf de technische staf, met Pär Zetterberg verrassend op de bank naast Hein Vanhaezebrouck, een excuus om niet zijn sterkste elftal op te stellen. Vooral de youngsters kregen de nodige rust: Saelemaekers, Verschaeren, Amuzu en Sambi Lokonga verdwenen uit de basiself. In vergelijking met de verplaatsing naar Sint-Truiden behielden enkel doelman Didillon, verdediger Bornauw en middenvelder Makarenko hun plaats. Dat gaf heel wat ervaren maar naast de ploeg gevallen jongens de kans om nog eens hun talenten te tonen: Morioka, Saief, Lawrence en Musona mochten nog eens proberen iedereen van hun kunnen te overtuigen, Appiah en Sanneh stonden evenzeer aan de aftrap en vooraan mocht de jonge Ghanees Dauda proberen om de fans voor zich te winnen.

Michael Verschueren en Luc Devroe: dikke vrienden Foto: BELGA

De onuitgegeven opstelling impliceerde helaas ook een gebrek aan automatismen bij paars-wit. De Brusselaars toonden veel goede wil, de toch naar de hoofdstad afgereisde fans deden evenzeer hun best maar het was duidelijk dat het geen grootse Europese avond zou worden. De eerste helft was matig tot zwak: te traag, te inspiratieloos, te slecht gewoon. Didillon moest een poging van Bakos afblokken, aan de overzijde kregen Saïef en Dauda kleine kansjes. Het schotje van de Ghanese spits raakte zelfs de paal.

Samen op bank, Hein en Pär. Foto: REUTERS

Een mens blijft zich afvragen hoe Anderlecht erin slaagde de heenmatch van dit zwakke Trnava te verliezen en zijn Europese campagne al meteen te hypothekeren. Want zelfs tegen dit niet op elkaar ingespeelde Anderlecht slaagden de Slovaken er nauwelijks in een valabele kans bij elkaar te voetballen. Enkel hun fans lieten zich opmerken wat leidde tot commotie in de tribunes. Dat was ook lange tijd het meest opwindende wat de tweede helft te bieden had. Slechts één keer gingen de handen van de fans toch op elkaar toen Morioka zich knap vrij kapte maar er niet in slaagde doelman Chudy te verschalken.

Hein Vanhaezebrouck gaf het publiek dan toch nog iets om zich aan op te warmen: zowel Verschaeren (17), Amuzu (19) als Sambi-Lokonga (19) mochten in de laatste tien minuten nog proberen het tij te doen keren. Mag je dat verwachten van tieners? Neen, toch? Geen doelpunten dus, wel slaagde paars-wit erin de nul te houden. Mogen we dat een positieve noot noemen om op af te sluiten?

In de andere wedstrijd van groep D hield Fenerbahçe het eveneens op nul-nul tegen het reeds geplaatste Dinamo Zagreb. Hiermee zijn ook de Turken zeker van een plaatsje in de volgende ronde.