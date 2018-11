Genk geeft Europese kwalificatie uit handen: Zweedse ‘Blitzkrieg’ bezorgt Limburgers een kleine kater

Racing Genk leek op het veld van Malmö op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde in de Europa League. De Limburgers kwamen 0-2 voor bij Malmö, maar de Zweden sleepten door twee goals in twee minuten een gelijkspel uit de brand. Daardoor is nog niets beslist in Groep I.

Weinig verrassingen in de basiself van Genk. Clement opteerde voor zijn sterkste elftal met onder andere Trossard, Malinovsky en Pozuelo. Aanvankelijk had Genk het moeilijk in de barre Zweedse koude, maar gaandeweg de eerste helft nam de leider in de Jupiler Pro League het heft in handen. Een bedrijvige Trossard was de eerste die de reflexen van doelman Dahlin testte, maar zonder succes.

Trossard deed dat niet veel later een tweede keer, terwijl aan de overkant Vindheim naast de kooi van Vukovic trapte nadat hij veel ruimte kreeg. Pozuelo en Trossard deden de Zweedse defensie pijn, maar tot goals leidde dat aanvankelijk niet. Tot vijf minuten voor het rustsignaal de Limburgers loon naar werken kregen. Een juist getimede aflegger na een mooie actie van Trossard en dan de ijskoude afwerking van Pozuelo zorgden voor de 0-1.

Foto: EPA-EFE

Zweedse ‘Blitzkrieg’

Niet lang na de pauze stond de 0-2 op het bord. Pozuelo zag Paintsil op het juiste moment gaan en gaf de Ghanees de bal het straatje in. Die twijfelde niet en ramde het leer ijskoud de hoek in. Genk op weg naar de volgende ronde en Malinovsky scoorde bijna een derde Limburgs doelpunt. Maar toen waren daar plots de Zweden van Malmö.

In de 65ste minuut bracht Antonnson de bal goed voor, Nielsen liet het leer lopen en daar was plots Lewicki die de bal perfect in het hoekje kegelde: 1-2. Malmö leefde op en amper twee minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Dewaest stond alleen tegenover Rieks. Die hoefde zijn collega Antonsson maar te bedienen en die liet Vukovic geen kans: 2-2.

Het was even paniek bij Genk, maar de Zweedse storm ging uiteindelijk liggen. De beste kans was nog voor de bezoekers. Pozuelo moest de bal op links geven maar besloot zelf te zwak op Dahlin. Daardoor bleef het 2-2. Genk blijft leider met 8 punten, maar is nog niet zeker van kwalificatie. Besiktas ging met 2-3 winnen in Sarpsborg en telt nu 7 punten. Malmö heeft er 6 en Sarpsborg 5. Op de laatste speeldag is het Genk-Sarpsborg en Besiktas-Malmö.