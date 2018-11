Sensatie op Sclessin: Standard stunt tegen leider Spaanse competitie na dol wedstrijdslot

Het Europese avontuur van Standard is nog niet afgelopen. Dankzij een zege tegen Spaans competitieleider Sevilla (1-0) komen de Luikenaren op gelijke hoogte van de Spanjaarden die in de onderlinge duels nog wel een streepje voor hebben. De slotspeeldag moet de beslissing brengen. Winnen zowel Sevilla als Standard hun slotmatch, dan komen drie teams met twaalf punten te staan. Spanning troef!

Een waterkansje maakten de Luikenaren nog voor aanvang van de wedstrijd. Maar daarvoor moesten ze wel Sevilla kloppen om op gelijke hoogte te komen met negen punten. En dan nog liefst met 4-0 want enkel zo konden Preudhomme en co Sevilla in het klassement ook effectief voorbij steken.

Veel pittige duels op het middenveld Foto: AFP

Enfin, een moeilijke opdracht maar wel één die Standard vol goede moed aanvatte. De wedstrijd was niet eens een kwartier ver of het team van Michel Preudhomme had al twee goede kansen gecreëerd. Emond knikte echter naast en Carcela kon zijn schot na een schitterende dribbel niet kadreren.

Sevilla herstelde het evenwicht, het minste wat je mocht verwachten van de leider in de Primera Division. Wie na dertien speeldagen teams als Barcelona en Real Madrid achter zich kan houden, moet over heel wat kwaliteiten beschikken. En dat demonstreerden ze ook. Franco Vazquez mocht op Ochoa afgaan maar zag zijn pegel tegen de dwarsligger stranden.

Maar dat was ook het enige wapenfeit vanwege de pauze voor de bezoekers, Standard zag Mpoku nog uitvallen met een ribblessure.

Slordige Emond

De Rouches gingen ook na de pauze op hun elan door. Emond mocht al meteen op doelman Vaclik afstormen maar de spits duwde het leer te ver voor zich uit. Weg kans, zo krijg je ze niet vaak op dit niveau. Toch zouden de Luikenaren uiteindelijk beloond worden voor hun aanvallende intenties. Djenepo pikte het leder op, zette een één-tweetje op met Carcela, randje buitenspel, en mocht zelf randje buitenspel op Vaclik afgaan. Waar Emond faalde, hield de jonge Malinees wel het hoofd koel: 1-0 voor Standard.

Rood voor Sarabia Foto: BELGA

De Spanjaarden kregen het plots op hun heupen en dat zou hen zuur opbreken: Sarabia incasseerde twee gele kaarten op korte tijd waardoor ze plots met tien kwamen te staan. Bovendien werd een treffer van de bezoekers - terecht - afgekeurd voor buitenspel. Sevilla bleef drukken, Standard bleef zoeken naar een tweede treffer maar Laifis kopte van dichtbij naast en Djenepo vergat aan de tweede paal af te werken. En in blessuretijd miste Djenepo nog de kans op de verlossende treffer na een onwaarschijnlijke fase voor doel.

Het bleef wonder boven wonder 1-0 waardoor de Rouches mathematisch nog niet zijn uitgeschakeld. Op de slotspeeldag ontvangt Sevilla leider Krasnodar dat nog steeds niet zeker is van kwalificatie, Standard moet naar de Turken van Akhisarspor. De kans is reëel dat Standard bij winst in Turkije met twaalf punten uit zes wedstrijden toch niet Europees mag overwinteren.