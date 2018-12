Anderlecht sluit Europese campagne af zonder zege na troosteloos gelijkspel van halve B-ploeg in Zagreb

Voor Anderlecht was de uitschakeling in de Europa League al langer een feit, de wedstrijd tegen groepswinnaar Dinamo Zagreb op de slotspeeldag was er één zonder inzet en dat was er ook aan te zien. Een halve B-ploeg gaf de 300 meegereisde fans weinig om zich aan op te warmen: een troosteloze 0-0 was het logische resultaat.

Cobbaut werd na maandenlang blessureleed nog eens in de basis verwacht bij Anderlecht maar de jonge verdediger was ziek en zat zelfs niet eens op de bank. De jonge Kayembe mocht wel starten op het middenveld en ook invallers als Milic, Sanneh, Saief en Morioka kregen nog eens een kans om zich te tonen.

Een felle start van de bezoekers leverde dat echter niet op. Pas na 13 minuten kon paars-wit een eerste keer dreigen na een plotse uithaal van Bakkali, Livakovic ging echter goed plat. Frank Boeckx mocht nog eens onder de lat plaatsnemen maar werd evenmin echt op de proef gesteld. Gojac nam een stuitende bal nog wel heerlijk op de slof en die leek ook prachtig tegen de touwen te gaan maar het leer ging via een kleine deviatie toch nog in corner naast. Aan de overkant werd een bikkelende Santini niet bereikt en meer viel er - ondanks veel goede wil bij paars-wit - over de eerste helft niet te noteren.

Goede wil, maar...

Dezelfde elf van Anderlecht begon met veel goede wil aan de tweede helft en onder impuls van een sterke Gerkens zette het ook hoger druk, kansen leverde dat echter niet op. De thuisploeg kon daar weinig tegenover stellen, al dreigde het wel enkele keren met een rake counter.

Hannes Delcroix kreeg nog speelgelegenheid en Amuzu kwam een alweer teleurstellende Saief vervangen. Het was echter Kayembe die met een echte zwabberbal van ver nog voor het grootste gevaar zorgde: de bal scheerde aan hoge snelheid over de grond en verraste ei zo na Livakovic, die toch nog goed plat ging. In het slot krulde Bakkali het leer nog centimeters over de verste winkelhaak. Doelpunten vielen er echter niet.

Anderlecht sluit zijn Europese campagne zo af zonder zege: met drie puntjes eindigt het laatste in Groep D, Dinamo Zagreb was al zeker van groepswinst en Fenerbahçe stoot als tweede door naar de volgende ronde. De Turken gingen nochtans nog met 1-0 onderuit bij Spartak Trnava, dat verrassend zeven punten pakte.