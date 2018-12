Genk demonstreert in Europa League tegen machteloze Noren: groepswinst en straks reekshoofd bij loting

Wie in de klassieke file stond op weg naar de Luminus Arena heeft vermoedelijk de Genkse kwalificatie gemist. Er waren nog geen vijf minuten gespeeld of Gano en Paintsil hadden immers al een dubbele voorsprong op de bordjes staan. Een opdoffer waarvan de Noren van Sarpsborg nooit meer bekwamen. Berge en Aidoo maakten er na de pauze nog 4-0 van.

Genk had de beste kaarten voor aanvang van de wedstrijd. Met acht punten uit vijf wedstrijden telden de Limburgers welgeteld één punt voorsprong op Besiktas, twee op Malmö en drie op rechtstreeks concurrent Sarpsborg. Luxueus maar tegelijkertijd gevaarlijk want bij verlies tegen de Noren kon Genk zomaar uitgeschakeld zijn.

Zinho Gano opende na twee minuten de score. Foto: JEFFREY GAENS

“We gaan spelen om te winnen”, beloofde coach Philippe Clement voor aanvang van de wedstrijd maar hij hield wel topschutter Samatta; flankspeler Ndongola en draaischijf Malinovsky op de bank. Hun vervangers luisterden naar de namen Gano, Paintsil en Seck.

Toch kwam de boodschap van Clement goed aan, vooral bij de invallers dan. De wedstrijd was nog maar amper twee minuten ver of Gano dook aan de eerste paal op om de voorzet van Berge heerlijk voorbij de Noorse doelman te deviëren. Die doelman Vasyutin was nog maar amper bekomen of hij zag nummer twee al voorbij vliegen. Pozuelo bediende in twee tijden Paintsil en de jonge Ghanees kende geen genade met een schot in de korte hoek. Twee doelpunten in vijf minuten, geen enkele ploeg scoorde ooit sneller twee goals dan dit Racing Genk.

De Noren keken beteuterd toe en hadden helemaal met de billen bloot kunnen staan indien Paintsil oog had gehad voor de mee opgerukte Trossard in plaats van zelf op de paal te trappen. Veel konden de Noren daar niet tegenover plaatsen. Een poging van Mortensen stierf in de handen van doelman Vukovic, meer was het ook niet.

Gelukstreffer Berge

Met een geruststellende voorsprong beperkte Genk zich in de tweede helft vooral tot risicoloos uitspelen. De Noren probeerden wel de bakens te verzetten maar in tegenstelling tot de heenmatch, op het eigen kunstgrasveld, slaagden ze er deze keer niet in de Limburgers te verontrusten.

Berge scoort met een gelukje de derde treffer Foto: BELGA

Meer zelfs, het waren de Genkenaren die een derde keer scoorden. Een hoekschop belandde via een tussenstation op het scheenbeen van Sander Berge en de jonge Noor zag het leder tot zijn eigen groot jolijt voorbij de doelman van zijn landgenoten dwarrelen. De Noorse weerstand was nu definitief gebroken en dus mocht Aidoo even later, alweer na een hoekschop, de vierde treffer tegen de touwen knikken. Game over, Genk kreeg dankzij deze zege zekerheid over groepswinst en het feit dat het volgende week maandag als reekshoofd aan de loting van de 32ste finales mag beginnen.