Europees lukt het wel: Denswil en Wesley koppen Club Brugge in sterke tweede helft voorbij Salzburg

Club Brugge heeft donderdagavond zijn sterke Europese prestaties van voor Nieuwjaar in de Champions League doorgetrokken in de Europa League. De Belgische landskampioen won zijn heenmatch in de zestiende finales in eigen huis met 2-1 van FC Salzburg. Club kwam vlug op achterstand door onoordeelkundig uitkomen van keeper Horvath, maar ging na de pauze dankzij rake kopballen van Wesley en Denswil op en over de Oostenrijkse topclub. Een straffe prestatie van Club: Salzburg was sinds 27 mei 2018 al 43 wedstrijden ongeslagen. Het belooft een Europees warm avondje te worden tijdens de terugmatch volgende week donderdag in Salzburg.

Twee keer Monaco, Dortmund en Atlético. En sinds gisteren ook Red Bull Salzburg. Club vocht terug uit een achterstand om zijn ongeslagen reeks in Europa voort te zetten. De kampioenen zetten hun trainer Ivan Leko voorlopig uit de wind en schonken hun supporters een eerste Europese thuiszege sinds november 2015.

Een studiegroep van de UEFA bekijkt of het voordeel van het doelpunt op verplaatsing binnenkort wordt afgeschaft. De maatregel zou geen moment te vroeg komen voor Club Brugge dat zich in de eerste helft in de voet schoot tegen Salzburg. Uitgerekend Ethan Horvath, baken van stabiliteit in rumoerige weken, lag aan de basis van een dure tegengoal tegen de Oostenrijkse kampioen. Maar ook zonder de fout van de Amerikaanse doelman had Club bij de rust 0-1 achter kunnen staan. André Ramalho moest de bal maar binnenduwen in een lege goal nadat Sofyan Amrabat onder de voorzet van Diadié Samassékou was doorgegaan. De Braziliaanse verdediger miste en vermeed een mogelijk fatale tweede tegengoal.

Een slippertje op Valentijn, nooit een goed idee... pic.twitter.com/FjdskxjF6J — Play Sports (@playsports) 14 februari 2019

Ivan Leko stond na een 21 op 48 in de competitie onder druk. De Kroaat hield vast aan zijn systeem met Amrabat in de defensie, maar wisselde wel op de flanken. Emmanuel Dennis nam zijn plaats weer in na de schorsing op Cercle, Dion Cools kreeg op rechts zijn eerste basisplaats sinds 26 september. De Leuvense rechterflankspeler had taart kunnen laten aanrukken voor zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Club, ware het niet dat Leko hem net als Amrabat aan de rust weer naar de kant haalde. Een begrijpelijke keuze omdat de Brugse rechterflank er in de eerste helft weinig van bakte. Maar het was wel pijnlijk voor Leko dat hij twee van zijn selectiekeuzen meteen moest terugdraaien.

Red Bull Salzburg had na een lange winterslaap tijd nodig om in de wedstrijd te komen, maar Club liet na een blitzstart te nemen. Na een kwartier namen de bezoekers het heft in handen. Club kreunde onder de hoge druk en raakten nauwelijks aan voetballen toe. Vormer en Vanaken mochten eens aanleggen vanop afstand, maar tot uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg niet.

Het horrormoment van Ethan Horvath kwam in de negentiende minuut. Dat de Amerikaanse goalie theatraal door de knieën ging voor de dodelijke lob van Zlatko Junuzovic droeg bij tot het drama van het moment. Niemand weet waarom Horvath uit zijn doel was gerend tegenover de geslepen Oostenrijker van Bosnische afkomst. Ook hijzelf niet. Na zijn blunder stond Horvath soms met knikkende knieën te spelen. In de tweede helft miste hij een eenvoudige controle na een terugspeelbal – zonder erg.

Club toonde een ander gelaat in de tweede helft. Het gebrek aan wedstrijdritme speelde Salzburg parten, de sterke middenvelder Diadié Samassékou moest er even af met krampen. De eerste invaller, Benoît Poulain, dreigde meteen met een kopbal en toonde waarom hij voorlopig nog een streepje voor heeft op Amrabat. De tweede invaller, Krépin Diatta, zorgde voor dreiging op links. Ook Dennis, verhuisd naar de rechterflank na rust, kwam gevaarlijker voor de dag.

Na een goeie actie en voorzet van Diatta trof Dennis de paal. Club voerde de druk op, maar het lot leek Club niet te helpen. Ook Denswil kopte tegen de paal. De bal draaide naar binnen en werd geweerd door een Oostenrijkse verdediger. Maar de vijfde ref had gezien dat de bal de doellijn had overschreden en scheidsrechter Georgi Kabakov wees naar de middenstip.

Club vatte moed uit de 1-1 en Leko speelde met Loïs Openda zijn derde troefkaart. Er was een gelukje nodig bij de 2-1. De voorzet van Dennis week af onder de voeten van een Salzburg-verdediger en caprioleerde over Ramalho heen. Wesley klom hoog genoeg om krachtig de winnende treffer binnen te koppen. In het slot kwam Wesley ook nog dicht bij de 3-1, maar de Braziliaan kon net niet bij een nieuwe voorzet van Dennis na een counter van Club.

.@RedBullSalzburg verloor niet van 27 mei 2018 tot 14 februari 2019, toen kwam het naar Jan Breydel... pic.twitter.com/ymy546qqQj — Play Sports (@playsports) 14 februari 2019

Blauw-Zwart won tegen Salzburg zijn eerste Europese thuismatch sinds de zege tegen Legia Warschau in november 2015. Het tegendoelpunt is link, maar Club bewees tegen Dortmund en Atlético dat het op de nul kan spelen als het moet. Zondag een bemoedigende prestatie tegen Genk en Ivan Leko kan weer wat vrijer trainen.

