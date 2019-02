Pozuelo toont waarom hij onmisbaar is voor Genk in 0-0-gelijkspel bij Praag

KRC Genk heeft in zijn heenwedstrijd van de 1/16 finales van de Europa League 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Slavia Praag. Alejandro Pozuelo - in het midden van een transferstorm - viel na de rust bij in de Genkenaars en speelde een dijk van een tweede helft. De return in Genk volgende week belooft een nagelbijter te worden.

Slavia Praag - KRC Genk laat zich samenvatten in twee delen: die voor en na de invalbeurt van Alejandro Pozuelo. Als het nog niet duidelijk genoeg was hoe hard de Limburgers hun Spaanse draaischijf zouden missen als hij effectief naar Toronto zou vertrekken, dan was de Europese match in Praag donderdagavond de finale bevestiging van zijn onmisbaarheid voor het huidige Genk.

Pozuelo startte zoals verwacht op de bank in de Eden Arena. “Geen moeilijke beslissing”, vertelde Clement vooraf. “Ik heb de trainingen de voorbije week gezien en heb veel met hem gesproken.” Clement dropte Fiolic op de plaats van zijn Spaanse kapitein. Geen onaardige voetballer, maar meteen werd duidelijk dat KRC Genk zonder zijn patron dat vleugje genialiteit mist waarmee het de voorbije maanden België en Europa veroverde.

Genk voetbalde stroef voor de pauze en vond weinig gaatjes in het Tsjechische blok. Beide ploegen troffen één keer de paal. Skoda na 19 minuten voor Slavia Praag, Trossard een kwartiertje later voor de bezoekers. Ook Fiolic trof nog bijna raak, maar de plaatsbal van de Kroatische middenvelder ging net naast.

In de 55e minuut was er dan hét moment: de invalbeurt van Pozuelo. “Hij wou er graag bij zijn voor de ploeg en heeft gevraagd om extra te mogen opwarmen”, had Clement vooraf aangegeven. Een understatement van de Genkse coach. Want wie twijfelde of Pozuleo wel gemotiveerd zou zijn voor dit tripje naar Praag, kreeg meteen zijn antwoord op het veld. De Spanjaard verdeelde en heerste vanaf de eerste minuut van zijn invalbeurt. Met twee prachtige steekballetjes zette hij De Norre en Samatta alleen voor doel, maar die twee lieten het na om Genk het levensbelangrijke uitdoelpunt te scoren. Trossard trof wel raak, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Het doelpunt had gerust ook nog wel aan de overkant kunnen vallen, maar gelukkig voor Genk keepte Vukovic een uitstekende partij. De Australiër hield onder meer een geweldige knal van Skoda - de bedrijvigste speler bij de thuisploeg - uit zijn doel. In de slotfase dwong Slavia Praag de Limburgers nog achteruit, maar Olayinka miste de laatste grote Tsjechische kans.

De return volgende week donderdag in Genk belooft erg spannend te worden. Bij de leider in de Jupiler Pro League bidden ze alvast dat Pozuelo erbij zal zijn.