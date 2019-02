4-0! Club Brugge bekoopt onbegrijpelijk zwakke eerste helft met Europese uitschakeling

Club Brugge ligt uit Europa. De Belgische landskampioen liep in de terugmatch van de zestiende finales van de Europa League een zware 4-0-pandoering op in Salzburg, nadat het de heenmatch met 1-2 had gewonnen. Club speelde onherkenbaar zwak in de eerste helft en kon de 3-0-achterstand die het na 45 minuten opliep niet meer ombuigen in een betere tweede helft. Zondag wacht de topper op het veld van Anderlecht.

SPELERSBEOORDELING.Onzekere doelman, foutjes achterin en onzichtbare spits zorgen voor afstraffing Club Brugge .

LEES MEER. Onze chef voetbal Ludo Vandewalle is hard voor Club Brugge: “Simpel: het was niet goed, zelfs slecht”

Ivan Leko had in zijn basiself geen plaats voor Krépin Diatta, nochtans een uitblinker afgelopen zondag tegen KRC Genk. Dennis en Amrabat bevolkten de flanken. De overige negen namen waren dezelfden als tegen Genk.

Salzburg had in de heenmatch uitgepakt met zijn beproefde voetbalrecept: hoge pressing en snel verticaal voetbal. In Brugge leverde dat één doelpunt op en hielden ze dat slechts één helft vol. In de eigen volgepakte Red Bull Arena en op een veel beter veld, bracht dat Club Brugge veel zwaarder in de problemen.

Foto: Photo News

Club Brugge was de eerste helft in Salzburg werkelijk nergens. Van de defensieve organisatie die in de Champions League Dortmund, Monaco en Atlético Madrid tot wanhoop had gedreven bleef donderdagavond helemaal niets meer overeind. Daka, Dabbur en de rest van de rode stieren liepen de Brugse verdediging aan flarden. Tien minuten duurde het vooraleer Club averij opliep. Mechele liet zich in zijn rug verrassen door Daka, Horvath tikte de Zambiaanse spits aan: terechte strafschop. Gelukkig voor de Belgische landskampioen trapte Munas Dabbur de elfmeter zo zwak dat Horvath makkelijk kon pakken.

Foto: AFP

Veel plezier beleefde Club Brugge niet aan die strafschopmisser, want zes minuten na de gemiste strafschop hing de verdiende 1-0 wel in het mandje. Amrabat speelde de bal in de eigen zestien plompweg verloren. Schlager nam het cadeautje dankbaar aan en schoot het openingsdoelpunt via het been van Mechele binnen.

En het ging van kwaad naar erger voor Club Brugge dat geen poot aan de grond kreeg in Oostenrijk. Alweer kinderlijk slecht verdedigen lag tien minuten later aan de basis van 2-0. Met een simpel één-tweetje werd de Brugse defensie uitgespeeld en mocht Daka vrij voor Horvath de 2-0 binnentikken. Club Brugge reageerde - de eerste en laatste keer in de eerste helft - met een uitstekende tegenaanval, maar Wesley duwde de bal moederziel alleen voor doel in de handen van de keeper.

Een fatale misser want in plaats van 2-1 werd het vlak voor de rust toch 3-0. Mechele liet zich alweer in de rug pakken. Patson Daka bleef koelbloedig oog in oog met Horvath. Boeken toe voor Club Brugge na 45 minuten.

Foto: AFP

Net zoals in de heenmatch nam Salzburg wat gas terug in de tweede helft. Club Brugge liet eindelijk zien dat het zelf ook kon voetballen, maar de verdiende aansluitingstreffer die voor vuur in de match kon zorgen kwam er niet. Een fraai halve omhaal van Wesley en een kopbal en een vrije trap van Vormer en . Verder kwam Club Brugge niet in Salzburg. Het enige positieve nieuws voor blauw-zwart was de eerste invalbeurt van de langdurig geblesseerde Jelle Vossen in maanden. De Limburgse spits knikte in blessuretijd bijna de 3-1 binnen.

Het doelpunt viel uiteindelijk nog aan de overkant. Dit keer was het Poulain die blunderde met een foute inspeelpass. Munas Dabbur bekroonde zijn sterke match met de 4-0. Overdreven cijfers, maar de uitschakeling - en vooral de manier waarop - zal mentaal wel wat sporen nalaten bij de Belgische landskampioen. Zondag wacht de verplaatsing naar Anderlecht. Ivan Leko heeft oplapwerk voor de boeg.

Een sterk Salzburg toonde dat het opnieuw mag dromen van de halve finales in deze Europa League.

Wat wil u weten over Anderlecht - Club Brugge en de strijd om Play-off 1? Stel nu hier uw vraag aan onze kenners en we beantwoorden ze vrijdagmiddag.

Foto: BELGA

Foto: REUTERS

Foto: Photo News