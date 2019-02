Pijnlijk avondje Europa League compleet: onherkenbaar KRC Genk krijgt vier goals om de oren van godbetert Slavia Praag

Het werd een avondje Europa League om snel te vergeten voor de Belgische voetballiefhebber. Nadat Club Brugge zich tussen 19u en 21u met 4-0 liet afslachten in Salzburg, ging twee uur later een onherkenbaar zwak KRC Genk in eigen huis met 1-4 met de billen bloot tegen het bescheiden Slavia Praag. De fiere leider in de Belgische competitie speelde nochtans 90 minuten met “zijn onmisbare leider” Pozuelo en was na tien minuten via Trossard op voorsprong gekomen. Maar nadien zakte het Limburgse blok als een pudding in elkaar. Met Genk en Club Brugge verdwijnen de laatste twee Belgische clubs uit Europa. Geen goede zaak voor onze Europese coëfficiënt en de reputatie van onze eersteklassers.

LEES MEER.Chef voetbal Ludo Vandewalle spreekt van donkere donderdag voor Belgisch voetbal: “Kan gebeuren, maar manier waarop is pijnlijk”.

LEES MEER.‘De Ideale Wereld’ heeft boodschap voor Pozuelo: “Blijf nog efkes thuis”

Was Pozuelo in de ploeg niet zó’n grote verrassing, het debuut van Junya Ito was dat meer. De Japanner kreeg de voorkeur op Dieumerci Ndongala. De laatste aanwinst van de Limburgers had naar verluidt op training danig indruk gemaakt. Daarnaast gaf coach Philippe Clement achterin de voorkeur aan de herstelde Jhon Lucumi en aan Casper De Norre boven respectievelijk Joseph Aidoo en Jere Uronen.

De thuisploeg kreeg al meteen de handen vol met de felle Tsjechen, die hoog druk zetten. Maar nog geen tien minuten ver kreeg Genk wel een cadeau vanjewelste. Een ver uitlopende doelman Kolar controleerde een diepe bal op Samatta nog wel netjes met de borst, maar legde hem dan zomaar knullig opzij in de voeten van Trossard. Merci, zei die en deponeerde van buiten de zestien de bal simpel in doel.

Foto: Isosport

Bibber in de benen

Leuk avondje voor Genk, dachten toen al velen. Maar de Tsjechen bleken niet meteen in shock. Ze namen opnieuw het commando, combineerden snel, zorgden continu voor dreiging… en scoorden nog gauw ook. Een getrapte verantwoordelijkheid achterin bij Genk: Maehle liet te makkelijk voorzetten, Vukovic miste zijn interceptie en De Norre reageerde te traag. Thanks zei deze keer Coufal, die krachtig inkopte.

Een wereld van verschil, en de bibber sloeg niet weinig in de benen van Genk, dat ook nog Heynen, eerst brakend en dan misselijk op een berrie afgevoerd, zag wegvallen (lees meer). Dries Wouters was zijn vervanger. De rest van de eerste helft bleef helemaal voor de bezoekers. De leider in onze competitie, al een dreun gekregen in Brugge, was de patronen en het spel van nog maar tien dagen geleden – tegen Standard – helemaal kwijt. En mocht al blij zijn dat het aan de rust maar 0-1 stond. En dat het nog met 11 mocht verder spelen, na een zware tackle van Wouters.

Foto: REUTERS

Leuk was plots moeilijk geworden voor de Limburgers en dat bleef zo na de rust. Na Tien minuten na de rust werd ‘moeilijk’ al ‘dramatisch’. Anders is de botsing tussen Dewaest en doelman Vukovic, die de voorzet van Zmrhal opnieuw maar met een half handje kon wegwerken, niet te omschrijven: Traoré maakte koud af (1-2) én ook Vukovic met de draagberrie afgevoerd.

Vernedering

En de ellende was nog niet gedaan. Zijn vervanger Jackers stond nauwelijks op het veld en hij kreeg er ook al één binnen: deze keer een rebound van Skoda op een kopbal van Soucek. En, arme Janckers, diezelfde Skoda kopte een paar minuten later een corner vanop meer dan tien meter zomaar in doel.

Foto: Photo News

Vier goals om de oren, evenveel als in de hele voorgaande Europese campagne samen. Dat was geen drama meer, maar een vernedering. Genk voetbalde onherkenbaar, was plots alles kwijt. Een complete offday, onverklaarbaar ook.Verdere tegengoals bleven hen bespaard, het was zo al erg genoeg.

Europa is voorbij. De leider moet zich zondag thuis tegen Antwerp dringend herpakken.

Trossard: “Ongelofelijk dat we ons in eigen huis met 1-4 laten afmaken”

“Ik heb hier geen enkele verklaring voor”, schudde Leandro Trossard het hoofd. “Het is ongelofelijk dat we ons in eigen huis met 1-4 laten afmaken. Dat mag gewoon niet. Ik begrijp het niet. We beginnen héél goed. En dan gaan we achteruit leunen en denken dat het misschien al in orde is. Maar dan krijg je het moeilijk tegen zo’n ploeg. Zondag is er alweer een belangrijke match tegen Antwerp. We moeten snel de kopjes terug bij elkaar steken en proberen om dit te vergeten.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS