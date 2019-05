Halve finales Europa League: Arsenal en Chelsea nemen optie op volledig Londense finale (maar niks staat vast)

Chelsea en Arsenal hebben donderdagavond een optie genomen op een volledig Londense finale. Chelsea, met Hazard op de bank, speelden gelijk op het veld van Frankfurt (1-1), Arsenal was voor eigen volk te sterk voor Valencia (3-1). Een Londense derby als finale van de Europa League, het ziet er sterk naar uit.

Geen Eden Hazard in de basis bij Chelsea. Onze landgenoot bleef dit seizoen in de meeste Europese partijen op de bank en coach Sarri vond het ook nu weer raadzamer om zijn goudhaantje niet te laten starten. De vierde plaats in de Premier League staat immers ook nog op het spel en die geeft toegang tot de Champions League. Maar ook de winnaar van de Europa League mag volgend seizoen naar de Champions League. De keuze om Hazard op de bank te houden, kwam dan ook als een verrassing.

Outsider Frankfurt greep zijn gereputeerde tegenstander meteen bij de keel, ondanks de afwezigheid van de Franse spits Haller, goed voor een karrenvracht doelpunten dit seizoen. Maar Hallers spitsbroeder, de Serviër Luka Jovic, stond uiteraard wel in de basis. En dat hebben ze bij Chelsea geweten. Het Servische duo Kostic-Jovic bleek in de aanvangsfase een gesel voor de Engelse defensie. Toen halfweg de eerste helft Kostic langs de lijn werd gestuurd, stond Jovic op de juiste plaats om de perfecte voorzet enig mooi binnen te knikken. Verdiende voorsprong, Chelsea mocht al blij zijn dat het nog met elf stond na een drieste tackle van Christensen op Rode.

Het Duitse doelpunt zorgde er wel voor dat de Londenaars plots wakker waren. Pedro schoot al een eerste keer naast, Loftus-Cheek zag zijn poging ook maar nipt naast vliegen. De gelijkmaker net voor de rust van Pedro was dan ook geen verrassing. Veinzen, veinzen en nog eens veinzen om dan vernietigend uit te halen: klassegoal.

Hazard verving op het uur Willian

Het overwicht van de club uit de Premier League bleef duren. Loftus-Cheek knalde van dichtbij onbesuisd over, een vrije trap van David Luiz spatte via de vingertoppen van doelman Kevin Trapp op de dwarsligger uiteen. Chelsea had de partij stevig in handen, voor Sarri het signaal om op het uur met Eden Hazard voor een kwaliteitsinjectie te zorgen. Willian mocht gaan rusten. Chelsea bleef komen en Trapp moest in één en dezelfde fase zowel Loftus-Cheek als Hazard van de voorsprong houden, een kopbal van David Luiz landde in de armen van Trapp.

De thuisploeg geraakte heel even uit de omknelling en kwam dreigen via da Costa maar Kepa moest geen wonderen verrichten, al kreeg Abraham nog een flinke kopkans na hoekschop, Hasebe en Paciencia konden een balverlies van Kanté evenmin afstraffen. Chelsea besefte plots dat een gelijkspel beter is dan verliezen en besloot toch enige defensieve zekerheid in te bouwen. En dus bleef het 1-1, een resultaat waar beide teams vrede mee namen. Frankfurt verloor voor eigen volk nog altijd niet in deze Europese campagne, Chelsea scoorde het felbegeerde doelpunt buitenshuis en begint volgende week als favoriet aan de terugwedstrijd.

Lacazette trapt Arsenal naar winst

Arsenal ontving in de andere finale het Spaanse Valencia. De Spanjaarden openden al snel de score via Diakhaby maar de thuisploeg zette de situatie snel recht. Nog voor het half uur had de Franse spits Alexandre Lacazette doelman twee keer te grazen genomen. Net voor affluiten zorgde Aubameyang nog voor een derde treffer voor de thuisploeg en bezorgde zo de thuisploeg een uitstekende uitgangspositie.