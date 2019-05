Aubameyang en Lacazette stellen Europa League-finale Arsenal veilig

Foto: Action Images via Reuters

Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League. The Gunners wonnen na de heenmatch ook de terugwedstrijd van Valencia dankzij zijn dodelijk spitsenduo Aubameyang-Lacazette.

Heel even was het bibberen voor Arsenal op bezoek bij Valencia: toen Kevin Gameiro al na elf minuten de vroege 1-0 op het scorebord gleed voor de Spanjaarden. Maar daarna ontbonden spitsen Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang hun duivels. De eerste won het kopduel, de tweede ramde de bal er genadeloos in.

Na rust ging het duo vrolijk verder met de sloop van de nummer vijf van La Liga. Deze keer was Lacazette de afwerker. Gameiro deed Valencia nog wel heel even op meer hopen met zijn tweede van de avond - een onorthodox binnengewerkte bal - maar Aubameyang deed twintig minuten voor tijd de deur dicht met zijn tweede van de avond. Enkele minuten voor tijd deed de Gabonees er nog eentje bij na een één-tweetje met Mkhitaryan. Vanuit een scherpe hoek knalde hij de bal hard in het dak van het doel.

Voor Aubameyang waren het al zijn 27ste, 28ste en 29ste doelpunt van het seizoen over alle competities, zijn Franse spitsbroeder zit aan 19 treffers.